Чуть не опозорились. Азербайджан с трудом выиграл спарринг у карлика

Вечером 9 июня сборная Азербайджана обыграла Сан-Марино со счетом 2:1.

Товарищеский матч прошел на нейтральном поле в Сомбатхеи (Венгрия).

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На 9-й минуте сборная Сан-Марино неожиданно открыла счет, гол забил Никола Нанни.

Азербайджан с трудом сумел выиграть матч. Рахман Дашдамиров сравнял счет, а решающим стал гол Рената Дадашова на 50-й минуте.

Далее хозяева довели игру до победы (2:1).

Товарищеский матч

9 июня 2026. Сомбатхеи (Венгрия)

Азербайджан – Сан-Марино – 2:1

Голы: Никола Нанни, 9 – РахманДашдамиров, 28, Ренат Дадашов, 50

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