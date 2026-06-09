Чуть не опозорились. Азербайджан с трудом выиграл спарринг у карлика
Команда Сан-Марино удивила соперников, открыв счет в дебюте матча
Вечером 9 июня сборная Азербайджана обыграла Сан-Марино со счетом 2:1.
Товарищеский матч прошел на нейтральном поле в Сомбатхеи (Венгрия).
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На 9-й минуте сборная Сан-Марино неожиданно открыла счет, гол забил Никола Нанни.
Азербайджан с трудом сумел выиграть матч. Рахман Дашдамиров сравнял счет, а решающим стал гол Рената Дадашова на 50-й минуте.
Далее хозяева довели игру до победы (2:1).
Товарищеский матч
9 июня 2026. Сомбатхеи (Венгрия)
Азербайджан – Сан-Марино – 2:1
Голы: Никола Нанни, 9 – РахманДашдамиров, 28, Ренат Дадашов, 50
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