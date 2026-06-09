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Международные товарищеские матчи
Азербайджан
09.06.2026 21:00 – FT 2 : 1
Сан-Марино
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09 июня 2026, 23:14 | Обновлено 09 июня 2026, 23:19
74
0

Чуть не опозорились. Азербайджан с трудом выиграл спарринг у карлика

Команда Сан-Марино удивила соперников, открыв счет в дебюте матча

09 июня 2026, 23:14 | Обновлено 09 июня 2026, 23:19
74
0
Чуть не опозорились. Азербайджан с трудом выиграл спарринг у карлика
AFFA
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Вечером 9 июня сборная Азербайджана обыграла Сан-Марино со счетом 2:1.

Товарищеский матч прошел на нейтральном поле в Сомбатхеи (Венгрия).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 9-й минуте сборная Сан-Марино неожиданно открыла счет, гол забил Никола Нанни.

Азербайджан с трудом сумел выиграть матч. Рахман Дашдамиров сравнял счет, а решающим стал гол Рената Дадашова на 50-й минуте.

Далее хозяева довели игру до победы (2:1).

Товарищеский матч

9 июня 2026. Сомбатхеи (Венгрия)

Азербайджан – Сан-Марино – 2:1

Голы: Никола Нанни, 9 – РахманДашдамиров, 28, Ренат Дадашов, 50

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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