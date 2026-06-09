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Азербайджан
09.06.2026 21:00 - : -
Сан-Марино
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09 июня 2026, 08:21 |
20
0

Азербайджан – Сан-Марино. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Встреча начнется 9 июня в 21:00 по Киеву

09 июня 2026, 08:21 |
20
0
Азербайджан – Сан-Марино. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine
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9 июня на Халадаш пройдет товарищеский матч национальных сборных Азербайджана и Сан-Марино. Поединок начнется в 21:00 по европейскому времени.

Азербайджан

Команда представляет страну, где очень любят футбол, и имеют деньги, которые вкладывают, не скупясь, в данный вид спорта. И в итоге есть и ощутимый эффект, в виде успехов Карабаха, что в прошлом сезоне играл в основном раунде Лиги чемпионов и побеждал там. Но это на клубном уровне, где во многом все решают легионеры. В сборную тоже активно звали иностранцев, тренировать. Но постоянно разочаровывались, вот и Фернанду Сантуш напрочь провалился. Примечательно, что как раз после того, как его сняли, вырвали ничью с Украиной. Но то очко так и осталось единственным.

Неплохо получилось в марте, в рамках Серии ФИФА. Сент-Люсию и вовсе разгромили 6:1, со Сьерра-Леоне была ничья, но потом и его победили в послематчевых пенальти. Но летом в первом контрольном поединке откровенно провалились, уступив скромной Мальте, еще и 0:2.

Сан-Марино

Сборная считается номером один в европейском футболе. Только с конца - это один из вечных аутсайдеров. Правда, в 2024-м, в рамках Лиги Наций, дважды обыгрывали Лихтенштейн. Впрочем, зато в следующем календарном году были только поражения, как в рамках квалификации (чего стоят 0-10 с Австрией), так и в товарищеских поединках.

В этом плане весной хотя бы получилось остановить серию поражений. Не с первой попытки, Фарерским островам все же уступили, пусть и минимально, 1:2. Но с Андоррой оформили нулевую ничью. Впрочем, в рамках уже нынешнего сбора аутсайдер начал новый виток неудач, ухитрившись на своем поле уступить 1:2 гостям из экзотического Бангладеша!

Статистика личных встреч

Сборные сыграли в рамках отбора на чемпионат мира-2018. И если на выезде азербайджанцы выиграли минимально, 1:0, то дома потом устроили разгром с итоговым счетом 5:1.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.14 для Азербайджана и 19.00 для Сан-Марино. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы не ждут тут особенной интриги. У закавказцев есть редкий шанс уверенно победить - ставим на них с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,65).

Прогноз Sport.ua
Азербайджан
9 июня 2026 -
21:00
Сан-Марино
Фора Азербайджана (-1.5) 1.65 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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