9 июня на Халадаш пройдет товарищеский матч национальных сборных Азербайджана и Сан-Марино. Поединок начнется в 21:00 по европейскому времени.

Азербайджан

Команда представляет страну, где очень любят футбол, и имеют деньги, которые вкладывают, не скупясь, в данный вид спорта. И в итоге есть и ощутимый эффект, в виде успехов Карабаха, что в прошлом сезоне играл в основном раунде Лиги чемпионов и побеждал там. Но это на клубном уровне, где во многом все решают легионеры. В сборную тоже активно звали иностранцев, тренировать. Но постоянно разочаровывались, вот и Фернанду Сантуш напрочь провалился. Примечательно, что как раз после того, как его сняли, вырвали ничью с Украиной. Но то очко так и осталось единственным.

Неплохо получилось в марте, в рамках Серии ФИФА. Сент-Люсию и вовсе разгромили 6:1, со Сьерра-Леоне была ничья, но потом и его победили в послематчевых пенальти. Но летом в первом контрольном поединке откровенно провалились, уступив скромной Мальте, еще и 0:2.

Сан-Марино

Сборная считается номером один в европейском футболе. Только с конца - это один из вечных аутсайдеров. Правда, в 2024-м, в рамках Лиги Наций, дважды обыгрывали Лихтенштейн. Впрочем, зато в следующем календарном году были только поражения, как в рамках квалификации (чего стоят 0-10 с Австрией), так и в товарищеских поединках.

В этом плане весной хотя бы получилось остановить серию поражений. Не с первой попытки, Фарерским островам все же уступили, пусть и минимально, 1:2. Но с Андоррой оформили нулевую ничью. Впрочем, в рамках уже нынешнего сбора аутсайдер начал новый виток неудач, ухитрившись на своем поле уступить 1:2 гостям из экзотического Бангладеша!

Статистика личных встреч

Сборные сыграли в рамках отбора на чемпионат мира-2018. И если на выезде азербайджанцы выиграли минимально, 1:0, то дома потом устроили разгром с итоговым счетом 5:1.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.14 для Азербайджана и 19.00 для Сан-Марино. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы не ждут тут особенной интриги. У закавказцев есть редкий шанс уверенно победить - ставим на них с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,65).