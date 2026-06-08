Леау – об ударе кулаком в лицо: «Ни в коем случае не желал причинить вред»
Откровенная грубость может оставить Леау без нескольких матчей чемпионата мира
Форвард «Милана» Рафаэл Леау объяснил свое поведение в матчи с Чили. В конце первого тайма товарищеского матча португалец ударил соперника кулаком в лицо и получил красную карточку.
«Что касается моего удаления, я просто хотел защитить своего товарища по команде, ни в коем случае не желая причинить вред сопернику. Спасибо всем португальцам, которые были на стадионе «Жамор», невероятная атмосфера, мы вместе», – написал футболист в сети Instagram.
Откровенная грубость может оставить Леау без нескольких матчей чемпионата мира. Пока нет ясности относительно срока дисквалификации футболиста.
17 июня «европейские бразильцы» начнут путь на чемпионате мира матчем с ДР Конго, а далее сразятся с Узбекистаном и Колумбией.
ВИДЕО. Игрок сборной Португалии с кулака уложил соперника
#CR7 #PORCHI— تغطيات بورخا HD (@HD48461) June 6, 2026
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