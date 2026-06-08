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  4. Леау – об ударе кулаком в лицо: «Ни в коем случае не желал причинить вред»
Чемпионат мира
08 июня 2026, 22:21 | Обновлено 08 июня 2026, 22:44
532
0

Леау – об ударе кулаком в лицо: «Ни в коем случае не желал причинить вред»

Откровенная грубость может оставить Леау без нескольких матчей чемпионата мира

08 июня 2026, 22:21 | Обновлено 08 июня 2026, 22:44
532
0
Леау – об ударе кулаком в лицо: «Ни в коем случае не желал причинить вред»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леау
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Форвард «Милана» Рафаэл Леау объяснил свое поведение в матчи с Чили. В конце первого тайма товарищеского матча португалец ударил соперника кулаком в лицо и получил красную карточку.

«Что касается моего удаления, я просто хотел защитить своего товарища по команде, ни в коем случае не желая причинить вред сопернику. Спасибо всем португальцам, которые были на стадионе «Жамор», невероятная атмосфера, мы вместе», – написал футболист в сети Instagram.

Откровенная грубость может оставить Леау без нескольких матчей чемпионата мира. Пока нет ясности относительно срока дисквалификации футболиста.

17 июня «европейские бразильцы» начнут путь на чемпионате мира матчем с ДР Конго, а далее сразятся с Узбекистаном и Колумбией.

ВИДЕО. Игрок сборной Португалии с кулака уложил соперника

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Руслан Полищук Источник: Instagram
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