Болельщики Лацио объявили бойкот матчей команды. Известна причина

Активные болельщики римского «Лацио» приняли решение не покупать абонементы на следующий сезон, а также не посещать домашние матчи команды.

Ультрас объявили бойкот клубу из-за его владельца Клаудио Лотито. По мнению фанатов, он плохо управляет «Лацио» и недостаточно инвестирует в его развитие.

При этом фанаты согласились сделать два исключения в своем протесте. Болельщики посетят только матчи принципиального противостояния с «Ромой».

Лотито спас «Лацио» от банкротства в 2004 году, однако в последнее время дела у клуба идут не лучшим образом. Последний раз команда выигрывала трофей в 2019 году. В прошлом сезоне «орлы» финишировали на девятом месте в Серии А.