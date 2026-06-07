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  4. Болельщики Лацио объявили бойкот матчей команды. Известна причина
Италия
07 июня 2026, 19:15 |
160
0

Болельщики Лацио объявили бойкот матчей команды. Известна причина

Ультрас протестуют против владельца клуба Клаудио Лотито

07 июня 2026, 19:15 |
160
0
Болельщики Лацио объявили бойкот матчей команды. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Болельщики Лацио
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Активные болельщики римского «Лацио» приняли решение не покупать абонементы на следующий сезон, а также не посещать домашние матчи команды.

Ультрас объявили бойкот клубу из-за его владельца Клаудио Лотито. По мнению фанатов, он плохо управляет «Лацио» и недостаточно инвестирует в его развитие.

При этом фанаты согласились сделать два исключения в своем протесте. Болельщики посетят только матчи принципиального противостояния с «Ромой».

Лотито спас «Лацио» от банкротства в 2004 году, однако в последнее время дела у клуба идут не лучшим образом. Последний раз команда выигрывала трофей в 2019 году. В прошлом сезоне «орлы» финишировали на девятом месте в Серии А.

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Лацио Клаудио Лотито чемпионат Италии по футболу Серия A
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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