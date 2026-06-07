Болельщики Лацио объявили бойкот матчей команды. Известна причина
Ультрас протестуют против владельца клуба Клаудио Лотито
Активные болельщики римского «Лацио» приняли решение не покупать абонементы на следующий сезон, а также не посещать домашние матчи команды.
Ультрас объявили бойкот клубу из-за его владельца Клаудио Лотито. По мнению фанатов, он плохо управляет «Лацио» и недостаточно инвестирует в его развитие.
При этом фанаты согласились сделать два исключения в своем протесте. Болельщики посетят только матчи принципиального противостояния с «Ромой».
Лотито спас «Лацио» от банкротства в 2004 году, однако в последнее время дела у клуба идут не лучшим образом. Последний раз команда выигрывала трофей в 2019 году. В прошлом сезоне «орлы» финишировали на девятом месте в Серии А.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команду покинут Эдуардо Герреро и Владислав Бленуце
Александр Кучер ожидаю, что наша команда настроится на матч наилучшим образом