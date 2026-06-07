Интер подтвердил переговоры с бывшей звездой Шахтера

Руководство миланского «Интера» подтвердило переговоры с 37-летним армянским полузащитником Генрихом Мхитаряном.

Как сообщает известный журналист Николо Скира, спортивный директор «нерадзурри» Пьеро Аузилио отметил, что в настоящее время стороны согласовывают условия нового контракта сроком до лета 2027 года.

«В ближайшие дни состоится встреча, чтобы попытаться достичь соглашения», – написал инсайдер в соцсети X.

В прошлом сезоне Мхитарян забил четыре гола и сделал три голевые передачи в 39 матчах за «Интер». С 2009 по 2013 год армянин играл в УПЛ, выступая за донецкие клубы «Металлург» и «Шахтер».