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  4. Интер подтвердил переговоры с бывшей звездой Шахтера
Италия
07 июня 2026, 16:29 |
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Интер подтвердил переговоры с бывшей звездой Шахтера

Мхитарян может остаться в Милане

07 июня 2026, 16:29 |
1080
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Интер подтвердил переговоры с бывшей звездой Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Генрих Мхитарян
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Руководство миланского «Интера» подтвердило переговоры с 37-летним армянским полузащитником Генрихом Мхитаряном.

Как сообщает известный журналист Николо Скира, спортивный директор «нерадзурри» Пьеро Аузилио отметил, что в настоящее время стороны согласовывают условия нового контракта сроком до лета 2027 года.

«В ближайшие дни состоится встреча, чтобы попытаться достичь соглашения», – написал инсайдер в соцсети X.

В прошлом сезоне Мхитарян забил четыре гола и сделал три голевые передачи в 39 матчах за «Интер». С 2009 по 2013 год армянин играл в УПЛ, выступая за донецкие клубы «Металлург» и «Шахтер».

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Генрих Мхитарян Интер Милан чемпионат Италии по футболу Серия A
Андрей Плыгун Источник: Николо Скира
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