Моуринью просит Реал вернуть в клуб своего звездного воспитанника

21-летний аргентинский полузащитник итальянского «Комо» Нико Пас может присоединиться летом к составу мадридского «Реала».

Как сообщает известный инсайдер Экрем Конур, в подписании молодого таланта заинтересован лично Жозе Моуриньо, который в ближайшее время возглавит первую команду «бланкос». Трансферная стоимость игрока оценивается как минимум в 80 млн евро, однако «Реал» имеет эксклюзивное право на выкуп его контракта за 9 млн евро. Также аргентинцем интересуются клубы Серии А и АПЛ.

Пас является воспитанником мадридского клуба. В «Комо» он перешел именно из «Реала» два года назад. В прошлом сезоне Нико забил 13 голов и отдал 8 результативных передач в 40 матчах за итальянскую команду.

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