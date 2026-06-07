Моуринью просит Реал вернуть в клуб своего звездного воспитанника
Нико Пас может вновь оказаться в Мадриде
21-летний аргентинский полузащитник итальянского «Комо» Нико Пас может присоединиться летом к составу мадридского «Реала».
Как сообщает известный инсайдер Экрем Конур, в подписании молодого таланта заинтересован лично Жозе Моуриньо, который в ближайшее время возглавит первую команду «бланкос». Трансферная стоимость игрока оценивается как минимум в 80 млн евро, однако «Реал» имеет эксклюзивное право на выкуп его контракта за 9 млн евро. Также аргентинцем интересуются клубы Серии А и АПЛ.
Пас является воспитанником мадридского клуба. В «Комо» он перешел именно из «Реала» два года назад. В прошлом сезоне Нико забил 13 голов и отдал 8 результативных передач в 40 матчах за итальянскую команду.
🚨#RealMadrid José Mourinho wants Real Madrid to trigger the €9M buy‑back clause for Nico Paz, after his impressive spell at Como.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 7, 2026
🔥 The 21‑year‑old Argentine international could return to the Bernabéu.
👀 Serie A and Premier League clubs are also showing interest. https://t.co/89kqf6xOr3 pic.twitter.com/PTVb8SlP8M
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