Ювентус пытается приобрести звездного вингера Реала

​26-летний вингер «Реала» и сборной Марокко Браим Диас может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает известный инсайдер Экрем Конур, «Ювентус» настойчиво пытается подписать игрока. В Турине глубоко впечатлены универсальностью и атакующими качествами футболиста. Впрочем, Диас не спешит с переходом в другую команду. Марокканец хочет выяснить планы будущего тренера «Реала» Жозе Моуринью в отношении него.

В прошлом сезоне Диас отличился двумя голами и девятью ассистами в 42 матчах за «Реал». У него еще год контракта с мадридским клубом. Трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 35 млн евро.