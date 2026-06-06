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  4. Ювентус пытается приобрести звездного вингера Реала
Испания
06 июня 2026, 23:37 |
84
0

Ювентус пытается приобрести звездного вингера Реала

Браим Диас не спешит с переходом

06 июня 2026, 23:37 |
84
0
Ювентус пытается приобрести звездного вингера Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Браим Диас
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​26-летний вингер «Реала» и сборной Марокко Браим Диас может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает известный инсайдер Экрем Конур, «Ювентус» настойчиво пытается подписать игрока. В Турине глубоко впечатлены универсальностью и атакующими качествами футболиста. Впрочем, Диас не спешит с переходом в другую команду. Марокканец хочет выяснить планы будущего тренера «Реала» Жозе Моуринью в отношении него.

В прошлом сезоне Диас отличился двумя голами и девятью ассистами в 42 матчах за «Реал». У него еще год контракта с мадридским клубом. Трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 35 млн евро.

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Браим Диас Реал Мадрид
Андрей Плыгун Источник: Экрем Конур
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