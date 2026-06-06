Дешам оценил интерес Реала к суперзвезде сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался по поводу возможного перехода одного из лидеров «Ле Бле» Майкла Олисе из мюнхенской «Баварии» в мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что звездный вингер является главной трансферной целью королевского клуба и лично Жозе Моуриньо, который вот-вот должен официально возглавить команду. «Реал» готов предложить за игрока до 150 млн евро.

«Олисе сам очень хорошо знает, хочет ли он остаться в «Баварии» или ему нужна смена обстановки. Здесь нет правильного или неправильного выбора», – отметил Дешам.

В прошлом сезоне Олисе забил 22 гола и отдал 31 результативную передачу в 52 матчах в составе «Баварии». Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до 2029 года.