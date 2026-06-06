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  4. Дешам оценил интерес Реала к суперзвезде сборной Франции
Германия
06 июня 2026, 23:09 | Обновлено 06 июня 2026, 23:30
187
0

Дешам оценил интерес Реала к суперзвезде сборной Франции

Олисе может переехать из Мюнхена в Мадрид

06 июня 2026, 23:09 | Обновлено 06 июня 2026, 23:30
187
0
Дешам оценил интерес Реала к суперзвезде сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Дешам и Олисе
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался по поводу возможного перехода одного из лидеров «Ле Бле» Майкла Олисе из мюнхенской «Баварии» в мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что звездный вингер является главной трансферной целью королевского клуба и лично Жозе Моуриньо, который вот-вот должен официально возглавить команду. «Реал» готов предложить за игрока до 150 млн евро.

«Олисе сам очень хорошо знает, хочет ли он остаться в «Баварии» или ему нужна смена обстановки. Здесь нет правильного или неправильного выбора», – отметил Дешам.

В прошлом сезоне Олисе забил 22 гола и отдал 31 результативную передачу в 52 матчах в составе «Баварии». Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до 2029 года.

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Майкл Олисе Дидье Дешам сборная Франции по футболу Бавария чемпионат Греции по футболу Бундеслига Ла Лига Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу
Андрей Плыгун Источник: Marca
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