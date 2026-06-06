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  4. Килиан МБАППЕ: «Просмотр того матча может разбудить во мне демонов»
Чемпионат мира
06 июня 2026, 19:48 |
417
0

Килиан МБАППЕ: «Просмотр того матча может разбудить во мне демонов»

Килиан Мбаппе назвал матч, который ни разу не смотрел по телевизору

06 июня 2026, 19:48 |
417
0
Килиан МБАППЕ: «Просмотр того матча может разбудить во мне демонов»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Франции снова считается фаворитом чемпионата мира, как и четыре года назад. Тогда коллектив Дидье Дешама сыграл в драматичном финале против Аргентины (3:3) и уступил в серии пенальти.

«Я никогда не пересматривал финал чемпионата мира 2022 года. Никогда», – заявил форвард «галльских петухов» Килиан Мбаппе. «Если я его посмотрю, это может разбудить во мне демонов. Нужно двигаться дальше. Мы проиграли».

Килиан Мбаппе в той встрече оформил хет-трик, но все равно остался без титула.

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Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
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