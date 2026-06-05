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Чемпионат мира
05 июня 2026, 21:39 | Обновлено 05 июня 2026, 22:14
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0

Килиан МБАППЕ: «Роналду – мой кумир, но я также играл и с Месси»

Килиан Мбаппе сравнил Лионеля Месси с Криштиану Роналду

05 июня 2026, 21:39 | Обновлено 05 июня 2026, 22:14
521
0
Килиан МБАППЕ: «Роналду – мой кумир, но я также играл и с Месси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Форвард «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе поучаствовал в вечном споре «Лионель Месси или Криштиану Роналду

«Месси или Роналду? Я играл с обоими! Точнее, я играл с Месси и против Роналду. Криштиану – мой кумир, но я также играл и с Лео. И, сыграв против обоих, я понял, что они действительно разные. Они не одинаковые.

Соперничество между ними было полезным, потому что во всем они совершенно противоположны. Знаете: [Роналду] – правша/[Месси] – левша, [Роналду] – высокий/[Месси] – низкий, [Месси] – более элегантный/[Роналду] – более необработанный, [Роналду] – более взрывной/[Месси] – с лучшим видением игры и плеймейкерскими способностями.

Согласен ли я с поговоркой: «Один – это упорный труд, другой – чистый талант?» Это мнение человека, который не играет в футбол. Потому что если вы можете сидеть и говорить мне, что у Роналду нет таланта или что Месси не работает усердно, это значит, что вы никогда в жизни не надевали бутсы, чтобы тренироваться каждый день».

Для Месси и Роналду стартующий вскоре чемпионат мира станет последним.

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Реал Мадрид Килиан Мбаппе Лионель Месси Криштиану Роналду сборная Франции по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Португалии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник
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