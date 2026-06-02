Самый дорогой игрок мира занял последнее, 344-е, место в рейтинге Ла Лиги
Килиан Мбаппе освобожден от оборонительной работы в «Реале»
FotMob проанализировал статистику футболистов испанского чемпионата. Оказалось, что худшие показатели в обороне, а это перехваты, отборы, подкаты, блокированные удары, имеет форвард «Реала» Килиан Мбаппе.
У французского голеадора всего шесть успешных действий в обороне за весь сезон в Ла Лиге, то есть примерно один полезный для команды технический прием на пять матчей. У Мбаппе 344-е место из 344 футболистов испанского чемпионата. В прошлом сезоне француз также замыкал этот рейтинг.
Ценность Мбаппе в другом – в 44 матчах сезона за «Реал» он забил 42 гола и входит в тройку самых дорогих футболистов планеты по версии Tranfermarkt.
Ні, друже аналітик. Цінність Мбаппе точно не в цьому - а в тому, що коли він йде з клубу, токсична атмосфера в роздягальні одразу замінюється свіжим повітрім, а решта команди відчуває таке полегшення, що в неї моментально виростають крила. ПСЖ і його два Кубки Чемпіонів поспіль не дадуть збрехати))
Тож якщо в "Реалі" просічуть фішку і позбавляться француза, одразу ж стануть чемпіонами. Не просічуть - так і залишатимуться в болоті)