Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Самый дорогой игрок мира занял последнее, 344-е, место в рейтинге Ла Лиги
Испания
02 июня 2026, 18:11 |
912
1

Самый дорогой игрок мира занял последнее, 344-е, место в рейтинге Ла Лиги

Килиан Мбаппе освобожден от оборонительной работы в «Реале»

02 июня 2026, 18:11 |
912
1 Comments
Самый дорогой игрок мира занял последнее, 344-е, место в рейтинге Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

FotMob проанализировал статистику футболистов испанского чемпионата. Оказалось, что худшие показатели в обороне, а это перехваты, отборы, подкаты, блокированные удары, имеет форвард «Реала» Килиан Мбаппе.

У французского голеадора всего шесть успешных действий в обороне за весь сезон в Ла Лиге, то есть примерно один полезный для команды технический прием на пять матчей. У Мбаппе 344-е место из 344 футболистов испанского чемпионата. В прошлом сезоне француз также замыкал этот рейтинг.

Ценность Мбаппе в другом – в 44 матчах сезона за «Реал» он забил 42 гола и входит в тройку самых дорогих футболистов планеты по версии Tranfermarkt.

По теме:
Жирона назвала цену на Цыганкова. Трабзонспор предлагает вдвое меньше
Реал ищет замену Карвахалю. Названы три кандидата
Цыганков останется в Испании? Клуб хочет забрать игрока у турок из-под носа
Реал Мадрид Килиан Мбаппе чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Руслан Полищук Источник
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анатолий ТРУБИН: «Мертвая раздевалка сборной? Рад, что вернулся Ярмоленко»
Футбол | 02 июня 2026, 16:52 0
Анатолий ТРУБИН: «Мертвая раздевалка сборной? Рад, что вернулся Ярмоленко»
Анатолий ТРУБИН: «Мертвая раздевалка сборной? Рад, что вернулся Ярмоленко»

Вратарь доволен решением Мальдеры

ЧМ по хоккею. Кто рекордсмен по золотым медалям. Историческая таблица
Хоккей | 02 июня 2026, 07:10 2
ЧМ по хоккею. Кто рекордсмен по золотым медалям. Историческая таблица
ЧМ по хоккею. Кто рекордсмен по золотым медалям. Историческая таблица

Сборная Канады 28 раз завоевывала золото чемпионатов мира по хоккею

Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное
Футбол | 02.06.2026, 09:18
Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное
Громкий поворот в трансфере Цыганкова. Случилось неожиданное
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
Бокс | 02.06.2026, 08:29
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Назначен следующий бой Александра Усика
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
Теннис | 02.06.2026, 15:20
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
Супердерби на Ролан Гаррос. Костюк переиграла Свитолину и вышла в полуфинал
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
*Цінність Мбаппе в іншому - у 44 матчах сезону за "Реал" він забив 42 голи і входить до трійки найдорожчих футболістів планети...*
Ні, друже аналітик. Цінність Мбаппе точно не в цьому - а в тому, що коли він йде з клубу, токсична атмосфера в роздягальні одразу замінюється свіжим повітрім, а решта команди відчуває таке полегшення, що в неї моментально виростають крила. ПСЖ і його два Кубки Чемпіонів поспіль не дадуть збрехати))
Тож якщо в "Реалі" просічуть фішку і позбавляться француза, одразу ж стануть чемпіонами. Не просічуть - так і залишатимуться в болоті) 
Ответить
+1
Популярные новости
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
01.06.2026, 11:42 7
Футбол
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
01.06.2026, 05:39 4
Бокс
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
01.06.2026, 03:44
Бокс
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
01.06.2026, 10:31 20
Футбол
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
Зинченко упустил выгодный вариант трансфера из-за политической позиции
02.06.2026, 08:16 5
Футбол
В Усика украли секунды. Вынесено решение по судейству в бою с Верховеном
В Усика украли секунды. Вынесено решение по судейству в бою с Верховеном
01.06.2026, 10:32
Бокс
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
31.05.2026, 20:29 228
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
02.06.2026, 04:44 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем