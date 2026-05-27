В Реале выбрали лучшего игрока сезона 2025/26

Мадридский «Реал» официально назвал лучшего футболиста сезона 2025/26.

Награду за выдающийся сезон получил французский нападающий Килиан Мбаппе. Интересно, что в предыдущем сезоне 2024/25 лучшим игроком также был признан 27-летний футболист.

В сезоне 2025/26 Килиан Мбаппе провел 44 матча на клубном уровне, отличившись 42 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

Ранее во Франции назвали клуб, в котором продолжит карьеру Килиан Мбаппе.