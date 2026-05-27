Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Реале выбрали лучшего игрока сезона 2025/26
Испания
27 мая 2026, 16:50 |
297
1

В Реале выбрали лучшего игрока сезона 2025/26

Награду получил Килиан Мбаппе

27 мая 2026, 16:50 |
297
1 Comments
В Реале выбрали лучшего игрока сезона 2025/26
ФК Реал Мадрид. Килиан Мбаппе

Мадридский «Реал» официально назвал лучшего футболиста сезона 2025/26.

Награду за выдающийся сезон получил французский нападающий Килиан Мбаппе. Интересно, что в предыдущем сезоне 2024/25 лучшим игроком также был признан 27-летний футболист.

В сезоне 2025/26 Килиан Мбаппе провел 44 матча на клубном уровне, отличившись 42 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

Ранее во Франции назвали клуб, в котором продолжит карьеру Килиан Мбаппе.

По теме:
Реал – самый популярный футбольный клуб в социальных сетях
В третий раз представитель Баварии стал лучшим игроком сезона в Бундеслиге
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер покинул клуб Ла Лиги после того, как спас его от вылета
Килиан Мбаппе лучший игрок Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид
Дмитрий Вус Источник: ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Бокс | 27 мая 2026, 04:32 0
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»

Американец раскритиковал Гарсию

Эпицентр разочаровался в арендованных игроках
Футбол | 27 мая 2026, 14:16 0
Эпицентр разочаровался в арендованных игроках
Эпицентр разочаровался в арендованных игроках

В клубе решили отказаться от услуг нескольких футболистов

ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
Футбол | 26.05.2026, 16:47
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Мальдера вызвал легионера в сборную Украины
Виталий ПОНОМАРЕВ: «В очных поединках мы переиграли Шахтер и Динамо»
Футбол | 27.05.2026, 08:00
Виталий ПОНОМАРЕВ: «В очных поединках мы переиграли Шахтер и Динамо»
Виталий ПОНОМАРЕВ: «В очных поединках мы переиграли Шахтер и Динамо»
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Бокс | 27.05.2026, 10:17
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
я бы разделил награду между Феде и Тчуамени
Ответить
0
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
27.05.2026, 00:19 10
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, кто заменил Рух в матче за выживание в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, кто заменил Рух в матче за выживание в УПЛ
26.05.2026, 15:59 32
Футбол
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
26.05.2026, 08:48 17
Бокс
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
25.05.2026, 17:31 56
Теннис
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
27.05.2026, 08:54 8
Футбол
Рефери боя Усик – Верховен сделал откровенное признание
Рефери боя Усик – Верховен сделал откровенное признание
26.05.2026, 14:40 5
Бокс
Костюк определился с футболистами, которые не нужны Динамо
Костюк определился с футболистами, которые не нужны Динамо
26.05.2026, 10:10 2
Футбол
Игорь Суркис сделал официальное заявление о донецком Шахтере
Игорь Суркис сделал официальное заявление о донецком Шахтере
26.05.2026, 00:08 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем