В Реале выбрали лучшего игрока сезона 2025/26
Награду получил Килиан Мбаппе
Мадридский «Реал» официально назвал лучшего футболиста сезона 2025/26.
Награду за выдающийся сезон получил французский нападающий Килиан Мбаппе. Интересно, что в предыдущем сезоне 2024/25 лучшим игроком также был признан 27-летний футболист.
В сезоне 2025/26 Килиан Мбаппе провел 44 матча на клубном уровне, отличившись 42 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.
Ранее во Франции назвали клуб, в котором продолжит карьеру Килиан Мбаппе.
🏆 @KMbappe— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 27, 2026
