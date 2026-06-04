Известно, с кем сыграет Серена в паре на первом турнире после возвращения

Легендарная 44-летняя американская теннисистка Серена Уильямс вернется в теннис на травяном турнире WTA 500 в Лондоне, столице Великобритании.

Серена выступит в парном разряде в одном дуэте вместе с представительницей Канады Викторией Мбоко. Это также подтвердила сама Мбоко в Instagram:

«Королева вернулась. Честь делить корт с одной из величайших спортсменок всех времен на этой неделе. Еще больше рада играть вместе в одной паре! Теннис – это что-то особенное».

Соревнования в Лондоне состоятся с 8 по 14 июля.