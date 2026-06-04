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WTA
04 июня 2026, 15:41 | Обновлено 04 июня 2026, 16:19
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0

Известно, с кем сыграет Серена в паре на первом турнире после возвращения

Уильямс-младшая выступит вместе с Викторией Мбоко на соревнованиях WTA 500 в Лондоне

04 июня 2026, 15:41 | Обновлено 04 июня 2026, 16:19
190
0
Известно, с кем сыграет Серена в паре на первом турнире после возвращения
Instagram. Серена Уильямс и Виктория Мбоко
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Легендарная 44-летняя американская теннисистка Серена Уильямс вернется в теннис на травяном турнире WTA 500 в Лондоне, столице Великобритании.

Серена выступит в парном разряде в одном дуэте вместе с представительницей Канады Викторией Мбоко. Это также подтвердила сама Мбоко в Instagram:

«Королева вернулась. Честь делить корт с одной из величайших спортсменок всех времен на этой неделе. Еще больше рада играть вместе в одной паре! Теннис – это что-то особенное».

Соревнования в Лондоне состоятся с 8 по 14 июля.

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Серена Уильямс Виктория Мбоко WTA Лондон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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