Серена Уильямс возвращается в теннис! Известно, где и когда сыграет легенда
Именитая 44-летняя американка выступит в парном разряде турнира WTA 500 в Лондоне
44-летняя легендарная американкая теннисистка Серена Уильямс возвращается в теннис.
Серена опубликовала в социальных сетях ролик с рекламой Nike, анонсировав камбек в большой спорт.
«Хорошие новости распространяются быстро», – подписана публикация.
Практически сразу турнир категории WTA 500 в Лондоне заявил, что Серена выступит на соревнованиях в парном разряде. Турнир пройдет с 8 по 14 июня на травяных кортах.
В последний раз Серена Уильямс играла на US Open 2022, где в третеьм раунде проиграла Айле Томлянович.
О возвращении Серены в теннис ходили слухи еще в декабре 2025 когда, когда имя американки появилось в актуальном пуле допинг-тестирования ITIA.
За свою карьеру Серена Уильямс выиграла 23 трофея Grand Slam в одиночном разряде, 14 в парном и 2 в миксте.
ВИДЕО. Серена Уильямс анонсировала возвращение в теннис
Good news travels fast. pic.twitter.com/R7x7EFPUJ8— Serena Williams (@serenawilliams) June 1, 2026
The G.O.A.T is BACK 🐐@serenawilliams is officially returning to the stage 💚 pic.twitter.com/DA3CHDVrwu— wta (@WTA) June 1, 2026
