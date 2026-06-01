  4. Серена Уильямс возвращается в теннис! Известно, где и когда сыграет легенда
01 июня 2026, 17:26 | Обновлено 01 июня 2026, 17:47
Серена Уильямс возвращается в теннис! Известно, где и когда сыграет легенда

Именитая 44-летняя американка выступит в парном разряде турнира WTA 500 в Лондоне

Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс

44-летняя легендарная американкая теннисистка Серена Уильямс возвращается в теннис.

Серена опубликовала в социальных сетях ролик с рекламой Nike, анонсировав камбек в большой спорт.

«Хорошие новости распространяются быстро», – подписана публикация.

Практически сразу турнир категории WTA 500 в Лондоне заявил, что Серена выступит на соревнованиях в парном разряде. Турнир пройдет с 8 по 14 июня на травяных кортах.

В последний раз Серена Уильямс играла на US Open 2022, где в третеьм раунде проиграла Айле Томлянович.

О возвращении Серены в теннис ходили слухи еще в декабре 2025 когда, когда имя американки появилось в актуальном пуле допинг-тестирования ITIA.

За свою карьеру Серена Уильямс выиграла 23 трофея Grand Slam в одиночном разряде, 14 в парном и 2 в миксте.

ВИДЕО. Серена Уильямс анонсировала возвращение в теннис

Лишь бы в тур не вернулась.А то уже перебор.
Що, і в молодшенької гроші скінчилися?
Навратілова ще на рік була старше коли виходила в фінал USOp-2003 в парі ..
Так що - все норм ! .. Чекаємо ! )
