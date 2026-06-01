Серена Уильямс возвращается в теннис! Известно, где и когда сыграет легенда

44-летняя легендарная американкая теннисистка Серена Уильямс возвращается в теннис.

Серена опубликовала в социальных сетях ролик с рекламой Nike, анонсировав камбек в большой спорт.

«Хорошие новости распространяются быстро», – подписана публикация.

Практически сразу турнир категории WTA 500 в Лондоне заявил, что Серена выступит на соревнованиях в парном разряде. Турнир пройдет с 8 по 14 июня на травяных кортах.

В последний раз Серена Уильямс играла на US Open 2022, где в третеьм раунде проиграла Айле Томлянович.

О возвращении Серены в теннис ходили слухи еще в декабре 2025 когда, когда имя американки появилось в актуальном пуле допинг-тестирования ITIA.

За свою карьеру Серена Уильямс выиграла 23 трофея Grand Slam в одиночном разряде, 14 в парном и 2 в миксте.

ВИДЕО. Серена Уильямс анонсировала возвращение в теннис

Good news travels fast. — Serena Williams (@serenawilliams) June 1, 2026

The G.O.A.T is BACK 🐐@serenawilliams is officially returning to the stage — wta (@WTA) June 1, 2026

