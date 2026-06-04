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Ролан Гаррос
04 июня 2026, 05:40 | Обновлено 04 июня 2026, 05:41
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Впервые с 1977 года: в полуфиналах Ролан Гаррос нет чемпионов Grand Slam

На Ролан Гаррос 2026 последней теннисисткой с трофеем мейджора была Арина Соболенко

04 июня 2026, 05:40 | Обновлено 04 июня 2026, 05:41
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Впервые с 1977 года: в полуфиналах Ролан Гаррос нет чемпионов Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine
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На Открытом чемпионате Франции 2026 не осталось теннисистов и теннсиситок, которые выигрывали трофей Grand Slam.

Последней чемпионкой мейджора была первая ракетка мира Арина Соболенко, которая 3 июня потерпела поражение от Дианы Шнайдер в четвертьфинале.

Это первый мейджор с Ролан Гаррос 1977 года, в полуфиналах которого и у мужчин, и у женщин нет ни одного бывшего победителя турнира Grand Slam.

У мужчин в полуфиналах РГ сыграют Маттео Арнальди – Флавио Коболли, Якуб Меншик – Александр Зверев. У женщины борьбу за трофей продолжают Диана Шнайдер – Майя Хвалиньска, Марта Костюк – Мирра Андреева.

В мужском одиночном разряде Ролан Гаррос 2026 чемпионы GS закончились еще в 1/16 финала, когда Новак Джокович проиграл Жоау Фонсеке.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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