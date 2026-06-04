Впервые с 1977 года: в полуфиналах Ролан Гаррос нет чемпионов Grand Slam
На Ролан Гаррос 2026 последней теннисисткой с трофеем мейджора была Арина Соболенко
На Открытом чемпионате Франции 2026 не осталось теннисистов и теннсиситок, которые выигрывали трофей Grand Slam.
Последней чемпионкой мейджора была первая ракетка мира Арина Соболенко, которая 3 июня потерпела поражение от Дианы Шнайдер в четвертьфинале.
Это первый мейджор с Ролан Гаррос 1977 года, в полуфиналах которого и у мужчин, и у женщин нет ни одного бывшего победителя турнира Grand Slam.
У мужчин в полуфиналах РГ сыграют Маттео Арнальди – Флавио Коболли, Якуб Меншик – Александр Зверев. У женщины борьбу за трофей продолжают Диана Шнайдер – Майя Хвалиньска, Марта Костюк – Мирра Андреева.
В мужском одиночном разряде Ролан Гаррос 2026 чемпионы GS закончились еще в 1/16 финала, когда Новак Джокович проиграл Жоау Фонсеке.
0/8 - This is the first Grand Slam event without a former Major champion featuring in both the Men's and Women's semifinal lineups since the French Open 1977. Chance.#RolandGarros | @rolandgarros @WTA— OptaAce (@OptaAce) June 3, 2026
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