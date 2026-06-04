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04 июня 2026, 02:57 | Обновлено 04 июня 2026, 03:05
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Украина – Азербайджан. Финал ЧЕ-2026 по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 4 июня в 21:30 полуфинал чемпионата Европы в Братиславе

04 июня 2026, 02:57 | Обновлено 04 июня 2026, 03:05
230
0
Украина – Азербайджан. Финал ЧЕ-2026 по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE
Minifootball Ukraine
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4 июня в 21:30 проходит финальный матч ЧЕ-2026 по мини-футболу между командами Украины и Азербайджана.

Континентальный турнир проходит с 27 мая по 4 июня на TIPOS Arena в Братиславе, столице Словакии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вечером 3 июня сборная Украины выиграла матч 1/2 финала против команды Венгрии (5:1).

Соперник сине-желтых был определен в другом полуфинальном матче между Сербией и Азербайджаном (1:1, пен. 1:3).

Ранее в группе C Украина заняла первое место (7 очков), переиграв Бельгию (4:0) и Турцию (3:2) и сыграв вничью с Сербией (1:1). Затем сборная Украины выиграла матч 1/8 финала против команды Португалии (3:1), а в четвертьфинале разгромила Грузию (4:0).

ЧЕ-2026 по мини-футболу

Братислава (Словакия), 27.05–04.06.2026

🔹 1/4 финала, 2 июня 2026

  • 02.06. 18:30. Венгрия – Болгария – 4:0
  • 02.06. 20:00. Грузия – Украина – 0:4
  • 02.06. 21:30. Румыния – Сербия – 4:6
  • 02.06. 23:00. Чехия – Азербайджан – 2:5

🔹 1/2 финала, 3 июня 2026

  • 20:15. Венгрия – Украина – 1:5
  • 21:45. Сербия – Азербайджан – 1:1 (пен. 1:3)

🔹 Финал, 4 июня 2026

  • 21:30. Украина – Азербайджан

Заявка сборной Украины на ЧЕ-2026 по мини-футболу

Вратари: 1. Ярослав Морикишка (FC Dizbud), 71. Мирослав Магурский (FC Otamany)

Полевые игроки: 3. Андрей Заграничный (FC Andezit), 5. Андрей Ковальчук (FC Andezit), 6. Станислав Гнатковский (FC Perevozka), 7. Михаил Грицина (FC Andezit), 9. Вадим Иванов (FC Lowcy), 10. Дмитрий Сорокин (FC Andezit), 11. Никита Синицын (FC Andezit), 13. Дмитрий Клочко (FC Sarmat), 20. Сергей Лапа (FC Andezit), 21. Андрей Цопа (FC Andezit), 22. Игорь Тихненко (FC Andezit), 29. Александр Колесников (FC Sarmat), 30. Денис Бланк (FC Fakel / FC Elektrowozniak), 69. Александр Тарасюк (FC Andezit), 77. Артем Сохацкий (FC Rukh Media)

Главный тренер: Александр Бондарь

Украина – Азербайджан. Финал ЧЕ-2026 по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE

Матчи турнира в прямом эфире транслирует Kyivstar TV

📺 Видеотрансляция

Инфографика

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мини-футбол чемпионат Европы по мини-футболу сборная Украины по мини-футболу Украина - Азербайджан Александр Бондарь смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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