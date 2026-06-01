Черноморец обыграл Металлист. Одесса возвращается в УПЛ
Команда Романа Григорчука заняла второе место
В понедельник, 1 июня, в Одессе прошел поединок 30-го тура Первой лиги. «Черноморец» принимал харьковский «Металлист».
Перед началом тура «Черноморец» шел на втором месте и опережал «Левый Берег» на два очка. Чтобы не зависеть от результата матча «Левого Берега», одесситам для получения прямой путевки в УПЛ необходима была победа.
Команды вышли на поле и были готовы начать матч. Но прозвучал сигнал воздушной тревоги.
«Черноморцу» долго не удавалось взломать оборону соперника. Забили одесситы на 63-й минуте. Владислав Герич реализовал пенальти, назначенный за игру рукой. Арбитр указал на одиннадцатиметровую отметку после подсказки VAR.
На 67-й минуте матч снова прервали из-за воздушной тревоги. К тому времени поединок «Левого Берега» и «Ингульца» уже завершился со счетом 3:1 в пользу киевского клуба. Перед «Черноморцем» стояло задание удержать победный результат.
Хозяева продолжали искать счастья у чужих ворот и даже забили. Но гол не засчитали, зафиксировав офсайд.
В итоге «Черноморец» одержал победу. Команда Романа Григорчука заняла второе место и в следующем сезоне будет выступать в УПЛ.
Первая лига. 30-й тур. Одесса, стадион «Черноморец». 1 июня
«Черноморец» (Одесса) – «Металлист» (Харьков) – 1:0
Гол: Герич, 63 (пенальти)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
