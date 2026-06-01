Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Черноморец обыграл Металлист. Одесса возвращается в УПЛ

Команда Романа Григорчука заняла второе место

В понедельник, 1 июня, в Одессе прошел поединок 30-го тура Первой лиги. «Черноморец» принимал харьковский «Металлист».

Перед началом тура «Черноморец» шел на втором месте и опережал «Левый Берег» на два очка. Чтобы не зависеть от результата матча «Левого Берега», одесситам для получения прямой путевки в УПЛ необходима была победа.

Команды вышли на поле и были готовы начать матч. Но прозвучал сигнал воздушной тревоги.

«Черноморцу» долго не удавалось взломать оборону соперника. Забили одесситы на 63-й минуте. Владислав Герич реализовал пенальти, назначенный за игру рукой. Арбитр указал на одиннадцатиметровую отметку после подсказки VAR.

На 67-й минуте матч снова прервали из-за воздушной тревоги. К тому времени поединок «Левого Берега» и «Ингульца» уже завершился со счетом 3:1 в пользу киевского клуба. Перед «Черноморцем» стояло задание удержать победный результат.

Хозяева продолжали искать счастья у чужих ворот и даже забили. Но гол не засчитали, зафиксировав офсайд.

В итоге «Черноморец» одержал победу. Команда Романа Григорчука заняла второе место и в следующем сезоне будет выступать в УПЛ.

Первая лига. 30-й тур. Одесса, стадион «Черноморец». 1 июня

«Черноморец» (Одесса) – «Металлист» (Харьков) – 1:0

Гол: Герич, 63 (пенальти)

Видеозапись матча

События матча

62’
ГОЛ ! С пенальти забил Владислав Герыч (Черноморец).
По пенальти    Зря Левые клепали Ингульца.
Дружеский матч между двумя братьями командами. Харьков Одесса алкоголь форева!
