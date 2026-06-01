Черноморец – Металлист – 1:0. Пенальти Герича. Видео гола и обзор матча

В понедельник, 1 июня, в Одессе состоялся матч 30-го тура Первой лиги. «Черноморец» обыграл харьковский «Металлист».

Команды были готовы начать матч. Но прозвучал сигнал воздушной тревоги. Старт поединка пришлось отложить.

«Черноморец» долго не мог взломать оборону соперника. Забили одесситы на 63-й минуте. Арбитр после подсказки VAR назначил пенальти за игру рукой в штрафной «Металлиста». Одиннадцатиметровый реализовал Владислав Герич.

Матч снова прервали на 67-й минуте. К тому времени поединок «Левого Берега» и «Ингульца» уже завершился со счетом 3:1 в пользу киевского клуба. Перед «Черноморцем» стояла задача удержать победный результат.

В итоге «Черноморец» одержал победу. Команда Романа Григорчука заняла второе место и в следующем сезоне будет выступать в УПЛ.

Первая лига. 30-й тур. Одесса, стадион «Черноморец». 1 июня

«Черноморец» (Одесса) – «Металлист» (Харьков) – 1:0

Гол: Герич, 63 (пенальти)

