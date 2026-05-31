Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Черноморец
01.06.2026 13:00 - : -
Металлист
31 мая 2026, 12:43 | Обновлено 31 мая 2026, 12:50
Матч начнется 1 июня в 13:00 по Киеву

ФК Черноморец

В понедельник, 1 июня, состоится поединок 30-го тура Первой лиги Украины между «Черноморцем» и «Металлистом». По киевскому времени игра начнется в 13:00.

Черноморец

Прошлогодний участник Премьер-лиги в текущем сезоне проводится вполне неплохо. После 29 туров Первой лиги на балансе коллектива есть 62 балла, что позволяет ему находиться на 2-м месте турнирной таблицы. Однако судьба прямой путевки на повышение до сих пор не решена – у «Левого Берега» с 3-й строчки всего на 2 зачетных пункта меньше. Киевляне в последнем туре будут играть против петровского «Ингульца».

Национальный кубок «Черноморец» покинул на стадии 1/16 финала после поражения против любительского «Агротеха» в серии пенальти.

Металлист Харьков

В общем, для харьковчан сезон проходит посредственно, хотя их последние результаты очень хорошие. За 29 матчей Первой лиги «Металлист» завоевал 37 баллов, позволяющих ему находиться на 6-й позиции общего зачета. Однако турнирной мотивации у команды нет, ведь ни вылет, ни повышение ей уже не достижимы.

Кубок Украины «Металлист» также покинул на стадии 1/16 финала, проиграв черкасскому «ЛНЗ» со счетом 0:2.

Личные встречи

За последние 3 года клубы играли между собой только один раз – в 1-м круге текущего сезона чемпионата. Тогда команды расписали мировую 1:1.

Интересные факты

  • В последних 11 играх «Черноморец» проиграл только 1 раз.
  • Беспроигрышная серия «Металлиста» длится 4 поединка подряд.
  • «Черноморец» пропустил 20 голов в текущем сезоне Первой лиги – лучший показатель среди всех команд.

Прогноз Sport.ua: тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.6 по линии БК betking.

Тотал больше 2.5 1.6
