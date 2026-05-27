Александра ОЛЕЙНИКОВА: «Мир забывает, кто такие россияне на самом деле»

Украинская теннисистка Александра Олейникова провела пресс-конференцию после победы над Еленой Приданкиной в первом раунде Ролан Гаррос 2026:

– Александра, очень сильное выступление. Как прошел матч?

– Да, я довольна своим матчем. Условия были довольно тяжелыми, но, думаю, я сыграла очень хорошо. Я использовала возможности, меняла ритм игры. Так что могу сказать, что все прошло по плану.

– Что для вас значит первая победа в основной сетке турнира Grand Slam?

– Конечно, это потрясающее чувство, и я счастлива. Я очень хорошо чувствовала себя на корте, потому что на прошлом турнире мне пришлось сняться – я немного потянула ногу. Поэтому сейчас я счастлива, чувствую себя хорошо. Для меня очень важно, что мой отец увидел мою первую победу на турнире Grand Slam вживую.

Когда матч закончился, я взяла украинский флаг, подошла к отцу, и он увидел – как и вы – мою первую победу на слэме. Это очень особенный момент. Первый матч на мейджоре можно выиграть только один раз, и я очень счастлива.

– Вам нравится играть на маленьких кортах? Ваши удары буквально отталкивают соперницу к задней стенке. Это помогало вам?

– Не думаю. Честно говоря, я никогда об этом не задумывалась. Я не чувствую большой разницы между маленьким и большим кортом. Думаю, это мало что меняет. Стратегия остается той же. Для меня это ничего не изменило.

– Вы играли против россиянки. Украинским игрокам приходится привыкать к этому уже несколько лет. Можете рассказать об этой стороне матча?

– Да, конечно. Для меня, когда я играю, я профессионал и выполняю свою работу. В один день я могу выиграть, в другой – проиграть. Это часть моей профессии.

Но проблема в том, что на корте это на меня не влияет, однако мы должны понимать: превращать такие матчи в шоу – несправедливо. Я могу показать вам, что россияне сделали во время нападения. Вы можете увидеть, что происходит с теннисными кортами в Украине. Многие наши спортсмены ушли на войну защищать Украину. Они погибли. Кто-то был убит как мирный житель у себя дома.

И проблема в том, что эти игроки здесь – часть пропаганды. Они молчат, и этим поддерживают режим. Они фактически выражают согласие с режимом. Многие игроки активно участвуют в пропаганде через свою активность в соцсетях, через участие в турнирах «зазпрома». Они являются активными сторонниками путина.

И мы об этом не говорим, хотя все эти ужасные вещи происходят не просто так. И часть причины – это люди, которые участвуют в российской пропаганде и нормализуют агрессию против Украины для обычных россиян, которые видят своих любимых теннисистов – этих девушек и мужчин, знаменитых людей с большим влиянием и деньгами, которые они зарабатывают на турнирах, а потом фактически вкладывают это обратно в поддержку пропаганды.

И мы должны об этом говорить. Это молчание в Туре для меня очень болезненно. Есть часть, когда я на корте против россиянки – это одно. Но то, что происходит вне корта, — это то, о чем нужно говорить гораздо больше. Спортивные организации должны что-то с этим делать, потому что здесь эти люди получают платформу, публичность, деньги и влияние, которые потом используют для ужасных вещей.

Пока в Украине гибнут люди, уничтожаются наши корты, разрушаются спортивные объекты, мы должны перестать делать вид, что ничего не происходит.

– Получаете ли вы поддержку от других игроков – не россиян и не украинцев?

– Да, я получаю большую поддержку, слышу много добрых слов. Иногда даже такие мелочи помогают чувствовать себя лучше. Очень многие люди поддерживают украинцев.

– Сейчас обсуждается возможность возвращения российских и белорусских игроков под своими флагами. Что вы об этом думаете?

– Этот флаг – символ террора. Это флаг, который российские солдаты используют после того, как полностью уничтожают города. Города, куда они приходят только с одной целью – уничтожать, убивать, насиловать и грабить.

Эти символы ужасны. Это абсолютно неприемлемо, и для украинцев это очень травматично. Нужно понимать, что этот флаг означает сегодня, в современном контексте.

Использовать его – это то же самое, что выйти на корт со свастикой. Для меня разницы нет вообще. И сам факт, что это сейчас вообще обсуждается, – это ужасно.

Мне было бы очень интересно услышать аргументы в пользу этого, но это крайне несправедливо и абсолютно аморально. Думаю, мир забывает, кто такие россияне на самом деле и какую пропаганду они распространяют. И в этой пропаганде участвуют спортсмены и теннисисты. Эта агрессивная пропаганда направлена также против других европейских стран – Германии, Эстонии, Польши, Латвии, Литвы.

Я хочу понять, что происходит с этим миром, если мы вообще ведем такую дискуссию. Для меня это абсолютно неприемлемо.

– Какие российские игроки вне корта? В раздевалке, в личном общении? Пытается ли кто-то вас понять?

– Нет, они не пытаются понять, потому что им все равно. Им все равно, что украинцы погибают. Если бы им было не все равно – у этих людей есть влияние. Они известны. У них есть фанаты, люди, которые их слушают.

Но они молчат и даже в личном общении не подходят, потому что поддерживают все эти ужасные вещи. Нужно это четко понимать. Я буду повторять это столько раз, сколько потребуется, потому что хочу, чтобы люди меня услышали. Нет, им все равно. Они поддерживают путина.

– Вы показывали фотографию корта. Расскажите об этом месте.

– Да, это корт, где прошло мое детство. Это огромная часть моих детских воспоминаний. И когда я вижу, что с этим происходит, мне очень больно. Это ужасно видеть.

– Вы сказали, что будете повторять это снова и снова, пока вас не услышат. Ранее вы также говорили, что иногда чувствовали давление – будто вам советуют не высказываться. Что вы чувствуете сейчас по отношению к WTA, организациям, турнирам?

– Я для себя решила: моя мотивация играть и быть здесь никогда не заключалась в публичности, деньгах или чем-то подобном. Да, это все прекрасно. Но ради чего? Я хочу помочь своей стране. Я хочу использовать свою возможность говорить. И деньги, которые я зарабатываю, тоже. После этого турнира я пожертвую большую сумму армии. Это очень важно. Мы должны поддерживать украинскую армию.

Это должно быть ясно: если мы не будем поддерживать наших солдат, нам десятилетиями понадобится гуманитарная помощь, потому что россияне не остановят свою агрессию. Они хотят распространить ее не только на Украину, но и на другие страны.

Это часть моей миссии. Я буду говорить. И то, что я говорю, – это факты. Я могу это доказать. Если вы дадите мне десять минут, я найду доказательства участия игроков в тех турнирах, о которых говорила, их лайки, комментарии. Этим занимаются многие активисты украинского сообщества.

И если меня оштрафуют или дисквалифицируют за факты, за правду – пусть так. Но я буду знать, что поступаю правильно.

Я понимаю, что это может быть неудобно. Я знаю, что некоторые из этих людей – огромные звезды. У них большие контракты, огромные деньги и влияние. Но я все равно продолжу говорить вещи, которые являются фактами, реальностью. Без этого я не вижу смысла быть здесь. Я люблю теннис, но могу играть и на маленьких кортах где-нибудь еще.

– Давайте немного сменим фокус и перейдем к чему-то приятному. Первая победа на вашем любимом покрытии. Я хочу подробнее спросить о вашей победе. С каким планом вы подходили к матчу? Потому что соперница не очень известна даже специалистам, которые много смотрят теннис.

– Я видела ее раньше, потому что пересекалась с ней на турнирах ITF. Я довольно долго играла ITF-тур. Потом несколько раз видела ее на WTA 125, точно видела ее в Анталье.

Поэтому я довольно хорошо понимала, как хочу играть против нее. Я была готова к мощной подаче. Была готова к тому, что она будет стараться атаковать. Но мне кажется, что я довольно хорошо с этим справилась, так что я знала ее игру.

– Она чем-то вас удивила?

– Нет, вообще ничем. Никаких сюрпризов.

– Счет говорит сам за себя?

– Ну, я не могу так сказать, это было бы нечестно. Она качественно делала то, что умеет, но нет – она меня не удивила. Она играла именно так, как я ожидала.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking освещает Ролан Гаррос 2026!

– Ваши эмоции отличаются от дебютов на других турнирах Grand Slam из-за того, что это именно Roland Garros и что вас можно назвать королевой грунта?

– Ну, приятно слышать, что я королева грунта. Мои эмоции отличаются, потому что рядом со мной была моя семья. И для меня очень важно, что мой отец увидел эту победу вживую. Это придает ей особое значение.

И есть один человек, которого я очень хотела бы видеть здесь, но, к сожалению, это невозможно, потому что он служит [в армии]. И поскольку это первая победа – я надеюсь, что их будет еще много, но первая бывает только одна – мне очень хотелось бы посвятить ее своему любимому человеку, потому что, конечно, я очень хотела бы видеть его здесь.

И я думаю, что он это посмотрит. Он очень меня поддерживает. Я хочу передать ему, что все хорошо – хотя он это уже знает – что я хорошо восстанавливаюсь и чтобы он за меня не переживал, потому что после предыдущего турнира в Страсбурге...

– Юлия Стародубцева говорила, что специально не смотрела сетку и возможную соперницу по второму кругу. Вы знаете, с кем будете играть дальше?

– Там Пегула, но я не знаю, с кем она играет, потому что я тоже не смотрела.

– То есть вы были полностью сосредоточены только на первом круге?

– Вообще я не люблю смотреть сетку, если могу этого избежать, потому что нужно двигаться матч за матчем, и я стараюсь максимально придерживаться этого подхода. Я хочу думать только о ближайшем матче.

– И последний вопрос – совсем не по теме. Я познакомился с вашим отцом, а потом и с вами, и он сказал, что вы много читаете. Можете немного рассказать об этом? Правда ли это, и что вы читаете в последнее время?

– Последнее время это неправда, потому что сейчас у меня совсем нет времени, должна честно признать. Надеюсь, смогу лучше организовать себя, чтобы уделять хотя бы полчаса в день спокойному чтению книги. Но сейчас происходит очень много событий, и последние несколько месяцев я практически не читаю, к сожалению. Но из украинских авторов могу порекомендовать Жадана. В принципе, любую его книгу – мне очень нравится. Илларион Павлюк – тоже отличный автор, очень советую.

А из зарубежных авторов – это в основном художественная литература – в подростковом возрасте я была большой поклонницей Поланика. Я перечитала очень много книг, некоторые – по нескольку раз. А из более идеологических и философских работ меня очень впечатлила книга Донцова. Он очень хорошо пишет именно в контексте определенных идей. Думаю, украинцам – раз это будут читать наши люди – я могу рекомендовать это для укрепления сознания и мировоззрения.

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ.» Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.