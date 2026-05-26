С кем сыграет Олейникова? Сенсация: 5-я ракетка покинула Ролан Гаррос 2026

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 65) получила соперницу во втором раунде Открытого чемпионата Франции 2026.

Украинка встретится с представительницей Австралии Кимберли Биррелл (WTA 83), которая в первом круге сотворила громкую сенсацию, выбив пятую ракетку мира Джессику Пегулу (США).

Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала

Кимберли Биррелл (Австралия) – Джессика Пегула (США) [5] – 1:6, 6:3, 6:3