Ролан Гаррос26 мая 2026, 23:21
С кем сыграет Олейникова? Сенсация: 5-я ракетка покинула Ролан Гаррос 2026
Александра встретится с Кимберли Биррелл, которая неожиданно выбила Джессику Пегулу
26 мая 2026, 23:21
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 65) получила соперницу во втором раунде Открытого чемпионата Франции 2026.
Украинка встретится с представительницей Австралии Кимберли Биррелл (WTA 83), которая в первом круге сотворила громкую сенсацию, выбив пятую ракетку мира Джессику Пегулу (США).
Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала
Кимберли Биррелл (Австралия) – Джессика Пегула (США) [5] – 1:6, 6:3, 6:3
не против Пегулы, неплохо
Та сенсація. Подивився, на Біррелл до 22 кефи доходили перед матчем. А вона така чьотка дівчина виявилася. Рахунок по грі.
Справді неочікувано. Пегула, звичайно, не грунтовичка, але не настільки. У Римі поступилась Свьонтек, у Мадриді Марті. Але Роланда Гаррос дуже непередбачуваний турнір. Тут в один рік переважна більшість десятки вилітала в першому раунді, цей рік можна назвати достатньо стабільним
Бірелл в останній раз перемагала на глині в 2023, чи шось таке.
