Слезы Паолини. 13-я ракетка мира после победы над Ястремской покинула РГ-26
Жасмин в трех сетах проиграла Солане Сиерре в матче второго раунда Ролан Гаррос
Итальянская тенниистка Жасмин Паолини, которая занимает 13-е место в рейтинге WTA, завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2026.
Во втором раунде итальянка в трех сетах потерпела поражение от представительницы Аргентины Соланы Сиерры (WTA 68) за 2 часа и 11 минут.
Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала
Жасмин Паолини (Италия) [13] – Солана Сиерра (Аргентина) – 6:3, 4:6, 3:6
В третьей партии при счете 0:3 Жасмин взяла медицинский тайм-ауты и плакала во время него. Итальянка просила обезбаливающие, у нее были проблемы с ногой.
Жасмин на Ролан Гаррос успела переиграть украинку Даяну Ястремскую. Сиерра, помимо Паолини, прошла Эмму Радукану. Следуюшей оппонентки Соланы будет Сорана Кырстя.
