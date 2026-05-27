Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Слезы Паолини. 13-я ракетка мира после победы над Ястремской покинула РГ-26
Ролан Гаррос
27 мая 2026, 21:32 | Обновлено 27 мая 2026, 21:41
1099
1

Слезы Паолини. 13-я ракетка мира после победы над Ястремской покинула РГ-26

Жасмин в трех сетах проиграла Солане Сиерре в матче второго раунда Ролан Гаррос

27 мая 2026, 21:32 | Обновлено 27 мая 2026, 21:41
1099
1 Comments
Слезы Паолини. 13-я ракетка мира после победы над Ястремской покинула РГ-26

Итальянская тенниистка Жасмин Паолини, которая занимает 13-е место в рейтинге WTA, завершила выступления на Открытом чемпионате Франции 2026.

Во втором раунде итальянка в трех сетах потерпела поражение от представительницы Аргентины Соланы Сиерры (WTA 68) за 2 часа и 11 минут.

Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала

Жасмин Паолини (Италия) [13] – Солана Сиерра (Аргентина) – 6:3, 4:6, 3:6

В третьей партии при счете 0:3 Жасмин взяла медицинский тайм-ауты и плакала во время него. Итальянка просила обезбаливающие, у нее были проблемы с ногой.

Жасмин на Ролан Гаррос успела переиграть украинку Даяну Ястремскую. Сиерра, помимо Паолини, прошла Эмму Радукану. Следуюшей оппонентки Соланы будет Сорана Кырстя.

По теме:
С кем сыграет Стародубцева в 3-м раунде РГ? 26-ю ракетку вывезли на коляске
Джокович вышел в 1/16 финала Ролан Гаррос, побив еще один рекорд Федерера
СТАРОДУБЦЕВА: «При 3:0 было предчувствие, что все может быть не так просто»
Жасмин Паолини Солана Сиерра Ролан Гаррос 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Кейтлин Кеведо. Уверенная победа на РГ-26. Видеообзор
Теннис | 27 мая 2026, 18:10 0
Элина Свитолина – Кейтлин Кеведо. Уверенная победа на РГ-26. Видеообзор
Элина Свитолина – Кейтлин Кеведо. Уверенная победа на РГ-26. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Ролан Гаррос 2026

Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
Футбол | 27 мая 2026, 08:54 8
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба

Тренер может возглавить «Бешикташ»

Костюк дожала американку украинского происхождения в 1/32 финала РГ-2026
Теннис | 27.05.2026, 18:18
Костюк дожала американку украинского происхождения в 1/32 финала РГ-2026
Костюк дожала американку украинского происхождения в 1/32 финала РГ-2026
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Бокс | 27.05.2026, 10:17
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Футбол | 27.05.2026, 09:36
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
У Жасмін дуже серйозний спад і це зайвий раз свідчить, що Ястремська зіграла вкрай погано. А так могла б і Парму повторити проти аргентинки.
Ответить
0
Популярные новости
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
26.05.2026, 10:02 3
Футбол
5 причин, почему Усик в бою с Верховеном был не лучшей версией себя
5 причин, почему Усик в бою с Верховеном был не лучшей версией себя
25.05.2026, 16:41 50
Бокс
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
27.05.2026, 08:32 5
Бокс
Костюк определился с футболистами, которые не нужны Динамо
Костюк определился с футболистами, которые не нужны Динамо
26.05.2026, 10:10 3
Футбол
Динамо договорилось о трансфере первого летнего новичка
Динамо договорилось о трансфере первого летнего новичка
26.05.2026, 09:02 4
Футбол
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
26.05.2026, 07:34 6
Футбол
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
26.05.2026, 10:54 2
Бокс
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
27.05.2026, 08:21 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем