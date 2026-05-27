Лион принял решение относительно будущего Яремчука

Французский «Лион» не готов активировать опцию выкупа нападающего Романа Яремчука из-за слишком высокой цены.

По информации французских СМИ, сумма выкупа украинского форварда составляет 5 миллионов евро, однако в «Лионе» считают ее слишком высокой и планируют попытаться договориться о снижении стоимости трансфера.

Если сторонам не удастся достичь компромисса, Яремчук вернется в «Олимпиакос», которому принадлежат права на футболиста.

В текущем сезоне Лиги 1 Яремчук провел 11 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Несмотря на неплохие показатели, он не является стабильным игроком основного состава.