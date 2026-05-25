Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Яремчук рассказал, что ему сказал Мальдера после назначения
25 мая 2026, 16:59
Яремчук рассказал, что ему сказал Мальдера после назначения

Итальянец обозначил Роману его задачи в команде

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Нападающий «Лиона» и сборной Украины Роман Яремчук поделился своими мыслями о новом тренере национальной команды Андреа Мальдере.

Итальянец сменил на этом посту Сергея Реброва. Первый матч под его руководством сборная проведет 31 мая против сборной Польши.

«Я думаю, что он главный тренер, он должен решать, что нужно улучшить. Надеюсь, у него получится, желаю ему удачи. С большой надеждой жду работы с ним. Я не часто был на связи, но в последнее время с ним общался. Он мне рассказал, чего он ожидает от меня и что нужно привнести в сборную. Будем работать на результат, чтобы делать людей счастливыми и приносить хорошие результаты», – сказал Яремчук.

В прошлом Мальдер уже работал со сборной Украины. Он входил в тренерский штаб Андрея Шевченко.

Андрей Плыгун Источник: FootballHub
