  ФОТО. Будет трансфер? Яремчук вернулся в Украину
25 мая 2026, 12:56 | Обновлено 25 мая 2026, 13:17
ФОТО. Будет трансфер? Яремчук вернулся в Украину

Роман приехал на матч «Динамо»

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский форвард Роман Яремчук после завершения сезона во Франции приехал домой на заключительный тур Украинской Премьер-лиги.

Роман стал гостем поединка 30-го тура между «Динамо» и «Кудровкой», который состоялся 24 мая на легендарном стадионе имени Валерия Лобановского.

На глазах у Яремчука команды устроили голевую перестрелку, подарив пять забитых мячей. Победителем дуэли стали киевляне – 3:2.

Напомним, что в ночь перед матчем стадион в Киеве получил повреждения в результате российской атаки.

Яремчук последние полгода провел в составе французского «Лиона», который арендовал форварда у греческого «Олимпиакоса». Во Франции нападающий отыграл 14 матчей, забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.

Андрей Витренко
