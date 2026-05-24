Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Стадион Динамо пострадал от ночной атаки рф на Киев
Украина. Премьер лига
ФОТО. Стадион Динамо пострадал от ночной атаки рф на Киев

Оккупанты вновь атаковали Украины

ФК Динамо Киев

В ночь с 23 на 24 мая россия массово атаковала Украину. Оккупанты комбинированно «били» по украинским городам и селам дронами и ракетами, а больше всего пострадал Киев.

В Киеве обломки от сбитых дронов и ракет повредили стадион Динамо имени Валерия Лобановского. В сети было показано несколько кадров. Официальных заявлений от бело-синих пока не было.

Уже сегодня, 24 мая, киевское Динамо на этом стадионе проведет матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги против Кудровки. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.

ФОТО. Оккупанты атаковали стадион Динамо имени Валерия Лобановского

