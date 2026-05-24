ФОТО. Стадион Динамо пострадал от ночной атаки рф на Киев

В ночь с 23 на 24 мая россия массово атаковала Украину. Оккупанты комбинированно «били» по украинским городам и селам дронами и ракетами, а больше всего пострадал Киев.

В Киеве обломки от сбитых дронов и ракет повредили стадион Динамо имени Валерия Лобановского. В сети было показано несколько кадров. Официальных заявлений от бело-синих пока не было.

Уже сегодня, 24 мая, киевское Динамо на этом стадионе проведет матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги против Кудровки. Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени.

