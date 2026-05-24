24 мая 2026, 21:04 | Обновлено 24 мая 2026, 21:06
«Неожиданно». Защитник сборной Украины – об индивидуальной награде

Эдуард Сарапий приятно удивлен голосованием «Полесья»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Сарапий

Бронзовый сезон для «Полесья» – это история о команде, которая в этом году навязала борьбу грандам УПЛ и превратила Житомир в одну из самых горячих футбольных точек сезона. Вместе с GGBET официальным спонсором клуба, который поддерживает «волков» в охоте за новыми победами, клуб вышел в еврокубки.

Защитник «Полесья» Эдуард Сарапий эксклюзивно для Sport.ua поделился эмоциями после победы в номинации «Волк сезона».

Игрок получил индивидуальную награду на «Центральном стадионе» в Житомире по завершении заключительного матча УПЛ против «Руха» (2:0).

– Сегодня вас выбрали игроком сезона, и вы получили статуэтку волка. Что чувствуете после победы в голосовании? А также кто еще из партнеров мог побороться за эту награду?

– Все, абсолютно все. И не только мои партнеры, но и сотрудники клуба – они все волки, поэтому каждый заслуживал претендовать на эту награду.

Конечно, я рад за себя, поскольку я защитник, поэтому для меня это было в определенной степени неожиданно. Однако считаю, что своим трудом заслужил быть где-то там, среди ребят, которые забивают мячи, приносят пользу и результат. И я искренне рад, что у нас есть такие футболисты – мне с ними играть гораздо проще.

