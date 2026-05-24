«Неожиданно». Защитник сборной Украины – об индивидуальной награде
Эдуард Сарапий приятно удивлен голосованием «Полесья»
Бронзовый сезон для «Полесья» – это история о команде, которая в этом году навязала борьбу грандам УПЛ и превратила Житомир в одну из самых горячих футбольных точек сезона. Вместе с GGBET – официальным спонсором клуба, который поддерживает «волков» в охоте за новыми победами, клуб вышел в еврокубки.
Защитник «Полесья» Эдуард Сарапий эксклюзивно для Sport.ua поделился эмоциями после победы в номинации «Волк сезона».
Игрок получил индивидуальную награду на «Центральном стадионе» в Житомире по завершении заключительного матча УПЛ против «Руха» (2:0).
– Сегодня вас выбрали игроком сезона, и вы получили статуэтку волка. Что чувствуете после победы в голосовании? А также кто еще из партнеров мог побороться за эту награду?
– Все, абсолютно все. И не только мои партнеры, но и сотрудники клуба – они все волки, поэтому каждый заслуживал претендовать на эту награду.
Конечно, я рад за себя, поскольку я защитник, поэтому для меня это было в определенной степени неожиданно. Однако считаю, что своим трудом заслужил быть где-то там, среди ребят, которые забивают мячи, приносят пользу и результат. И я искренне рад, что у нас есть такие футболисты – мне с ними играть гораздо проще.
РЕКЛАМА 21+
ООО «ГГБЕТ». Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 № 128). Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №129).
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чемпион мира в супертяжелом весе защитил свои титулы, одолев соперника нокаутом в 11 раунде
Вечером 23 мая пройдет вечер бокса возле пирамид в египетской Гизе