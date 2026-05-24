«Неожиданно». Защитник сборной Украины – об индивидуальной награде

Бронзовый сезон для «Полесья» – это история о команде, которая в этом году навязала борьбу грандам УПЛ и превратила Житомир в одну из самых горячих футбольных точек сезона. Вместе с GGBET – официальным спонсором клуба, который поддерживает «волков» в охоте за новыми победами, клуб вышел в еврокубки.

Защитник «Полесья» Эдуард Сарапий эксклюзивно для Sport.ua поделился эмоциями после победы в номинации «Волк сезона».

Игрок получил индивидуальную награду на «Центральном стадионе» в Житомире по завершении заключительного матча УПЛ против «Руха» (2:0).

– Сегодня вас выбрали игроком сезона, и вы получили статуэтку волка. Что чувствуете после победы в голосовании? А также кто еще из партнеров мог побороться за эту награду?

– Все, абсолютно все. И не только мои партнеры, но и сотрудники клуба – они все волки, поэтому каждый заслуживал претендовать на эту награду.

Конечно, я рад за себя, поскольку я защитник, поэтому для меня это было в определенной степени неожиданно. Однако считаю, что своим трудом заслужил быть где-то там, среди ребят, которые забивают мячи, приносят пользу и результат. И я искренне рад, что у нас есть такие футболисты – мне с ними играть гораздо проще.

РЕКЛАМА 21+

ООО «ГГБЕТ». Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 № 128). Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №129).

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.