Бронзовый сезон для «Полесья» – это история о команде, которая в этом году навязала борьбу грандам УПЛ и превратила Житомир в одну из самых горячих футбольных точек сезона. Вместе с GGBET – официальным спонсором клуба, который поддерживает «волков» в охоте за новыми победами, клуб вышел в еврокубки.

27-летний защитник Эдуард Сарапий стал лучшим футболистом житомирского «Полесья» в сезоне 2025/26.

Капитан команды набрал наибольшее количество голосов среди болельщиков, опередив четырех партнеров: Александра Андриевского, Алексея Гуцуляка, Николая Гайдучика и Евгения Волынца.

По завершении матча 30-го тура УПЛ против «Руха» (2:0) Сарапий получил личную награду на глазах у фанатов «Полесья».

Эдуард был признан «Волком сезона», имея в активе 37 сыгранных матчей за кампанию и шесть голов.

ФОТО. Полесье выбрало лучшего игрока сезона: пять кандидатов

