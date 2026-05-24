  ФОТО. Полесье выбрало лучшего игрока сезона: пять кандидатов
24 мая 2026, 20:48 | Обновлено 24 мая 2026, 21:00
ФОТО. Полесье выбрало лучшего игрока сезона: пять кандидатов

Кто же стал «Волком сезона»?

Бронзовый сезон для «Полесья» – это история о команде, которая в этом году навязала борьбу грандам УПЛ и превратила Житомир в одну из самых горячих футбольных точек сезона. Вместе с GGBET официальным спонсором клуба, который поддерживает «волков» в охоте за новыми победами, клуб вышел в еврокубки.

27-летний защитник Эдуард Сарапий стал лучшим футболистом житомирского «Полесья» в сезоне 2025/26.

Капитан команды набрал наибольшее количество голосов среди болельщиков, опередив четырех партнеров: Александра Андриевского, Алексея Гуцуляка, Николая Гайдучика и Евгения Волынца.

По завершении матча 30-го тура УПЛ против «Руха» (2:0) Сарапий получил личную награду на глазах у фанатов «Полесья».

Эдуард был признан «Волком сезона», имея в активе 37 сыгранных матчей за кампанию и шесть голов.

Андрей Витренко Sport.ua
