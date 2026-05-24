ФОТО. Полесье выбрало лучшего игрока сезона: пять кандидатов
Кто же стал «Волком сезона»?
Бронзовый сезон для «Полесья» – это история о команде, которая в этом году навязала борьбу грандам УПЛ и превратила Житомир в одну из самых горячих футбольных точек сезона. Вместе с GGBET – официальным спонсором клуба, который поддерживает «волков» в охоте за новыми победами, клуб вышел в еврокубки.
27-летний защитник Эдуард Сарапий стал лучшим футболистом житомирского «Полесья» в сезоне 2025/26.
Капитан команды набрал наибольшее количество голосов среди болельщиков, опередив четырех партнеров: Александра Андриевского, Алексея Гуцуляка, Николая Гайдучика и Евгения Волынца.
Материал подготовлен в рамках медиа-тура, организованного ФК «Полесье» при поддержке титульного спонсора GGBET.
По завершении матча 30-го тура УПЛ против «Руха» (2:0) Сарапий получил личную награду на глазах у фанатов «Полесья».
Эдуард был признан «Волком сезона», имея в активе 37 сыгранных матчей за кампанию и шесть голов.
ФОТО. Полесье выбрало лучшего игрока сезона: пять кандидатов
РЕКЛАМА 21+
ООО «ГГБЕТ». Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 № 128). Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №129).
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В ночь на 24 мая Александр одержал непростую победу над Рико в Гизе, Египет
Поединок покажет MEGOGO для украинцев из Польши и Чехии