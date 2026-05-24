Первые медали в истории! Полесье уверенно победило Рух

В воскресенье, 24 мая, состоялся матч 30-го тура УПЛ между «Полесьем» и «Рухом».

Игра прошла в Житомире на стадионе «Полесье» и завершилась со счетом 2:0.

Счет в матче на 27-й минуте открыл Филиппов, который ударом с острого угла отправил мяч под дальнюю штангу ворот Клименко. После этого хозяева продолжали давить на ворота соперника, чтобы удвоить преимущество, и добились своего на 82-й минуте. Голом отметился Сарапий, замкнув прострел с правого фланга от Майсурадзе.

Благодаря этой победе «Полесье» впервые в истории завоевало бронзовые медали УПЛ.

