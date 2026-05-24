Первые медали в истории! Полесье уверенно победило Рух
Житомиряне завершили сезон с бронзовыми наградами
В воскресенье, 24 мая, состоялся матч 30-го тура УПЛ между «Полесьем» и «Рухом».
Игра прошла в Житомире на стадионе «Полесье» и завершилась со счетом 2:0.
Счет в матче на 27-й минуте открыл Филиппов, который ударом с острого угла отправил мяч под дальнюю штангу ворот Клименко. После этого хозяева продолжали давить на ворота соперника, чтобы удвоить преимущество, и добились своего на 82-й минуте. Голом отметился Сарапий, замкнув прострел с правого фланга от Майсурадзе.
Благодаря этой победе «Полесье» впервые в истории завоевало бронзовые медали УПЛ.
УПЛ. 30-й тур, 24 мая
Полесье – Рух – 2:0
Голы: Филиппов, 27, Сарапий, 82
Ротань - топ, что доказал дважды подряд.
Также рад за медали земляков с Донетчины - 🥉Филиппова с Авдеевки🇺🇦 и 🥉Кравченко из Зугрэс🇺🇦🥳🥳