Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первые медали в истории! Полесье уверенно победило Рух
Украина. Премьер лига
24 мая 2026, 14:57 | Обновлено 24 мая 2026, 15:03
809
4

Первые медали в истории! Полесье уверенно победило Рух

Житомиряне завершили сезон с бронзовыми наградами

24 мая 2026, 14:57 | Обновлено 24 мая 2026, 15:03
809
4 Comments
Первые медали в истории! Полесье уверенно победило Рух
ФК Полесье

В воскресенье, 24 мая, состоялся матч 30-го тура УПЛ между «Полесьем» и «Рухом».

Игра прошла в Житомире на стадионе «Полесье» и завершилась со счетом 2:0.

Счет в матче на 27-й минуте открыл Филиппов, который ударом с острого угла отправил мяч под дальнюю штангу ворот Клименко. После этого хозяева продолжали давить на ворота соперника, чтобы удвоить преимущество, и добились своего на 82-й минуте. Голом отметился Сарапий, замкнув прострел с правого фланга от Майсурадзе.

Благодаря этой победе «Полесье» впервые в истории завоевало бронзовые медали УПЛ.

УПЛ. 30-й тур, 24 мая

Полесье – Рух – 2:0

Голы: Филиппов, 27, Сарапий, 82

По теме:
ВИДЕО. Полесье после завоевания бронзы поблагодарило ультрас за сезон
Пономаренко – лучший. Итоговый рейтинг бомбаридров УПЛ 2025/26
ВИДЕО. Полесье отпраздновало завоевание бронзовых медалей вместе с фанатами
Рух Львов Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье - Рух Александр Филиппов Эдуард Сарапий
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Оцените материал
(41)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо Киев – Кудровка – 3:2. Ассист Ярмоленко. Видео голов и обзор
Футбол | 24 мая 2026, 15:05 2
Динамо Киев – Кудровка – 3:2. Ассист Ярмоленко. Видео голов и обзор
Динамо Киев – Кудровка – 3:2. Ассист Ярмоленко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка УПЛ

Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
Бокс | 24 мая 2026, 06:23 3
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя

Украинский боксер досрочно победил в бою в египетской Гизе

Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
Бокс | 23.05.2026, 20:25
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
Динамо – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 24.05.2026, 11:00
Динамо – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
Бокс | 24.05.2026, 00:10
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Віттання ,Ротань дійсно стає потроху топ тренером,побачимо як в єврокубках будуть грати, чи пройдуть перший  раунд кваліфікації 
Ответить
+1
В этом сезоне горняки сломали житомирское проклятие, а житомиряне в свою очередь сломали проклятие руховское!🤪
Ответить
-1
🥉Поздравляю Житомир🐺🟢⚫ с дебютной бронзой. Сильный сезон.
Ротань - топ, что доказал дважды подряд.
Также рад за медали земляков с Донетчины - 🥉Филиппова с Авдеевки🇺🇦 и 🥉Кравченко из Зугрэс🇺🇦🥳🥳
Ответить
-2
Тоже хорошо.
Ответить
-2
Популярные новости
Команда Верховена устроила протест после победы Усика
Команда Верховена устроила протест после победы Усика
24.05.2026, 07:14 1
Бокс
Первая лига. Турнирная таблица: идет напряженная борьба за второе место
Первая лига. Турнирная таблица: идет напряженная борьба за второе место
23.05.2026, 15:07 3
Футбол
Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
22.05.2026, 18:51 3
Другие виды
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
22.05.2026, 10:17 31
Футбол
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
22.05.2026, 23:46 26
Футбол
Динамо проведет разговор с футболистом, который решил перейти в Шахтер
Динамо проведет разговор с футболистом, который решил перейти в Шахтер
22.05.2026, 10:37 15
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Латвии обыграла чемпиона, важный успех Дании
ЧМ по хоккею. Сборная Латвии обыграла чемпиона, важный успех Дании
23.05.2026, 17:59 2
Хоккей
Любимец Аль-Шейха победил на шоу Усика и стал чемпионом мира
Любимец Аль-Шейха победил на шоу Усика и стал чемпионом мира
24.05.2026, 00:14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем