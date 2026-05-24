Полесье – Рух – 2:0. Первые медали в истории. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 24 мая, в 13:00 стартовал матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Полесье» принимает «Рух» в Житомире на стадионе «Полесье».

Счет в матче на 27-й минуте открыл Филиппов, который ударом с острого угла отправил мяч под дальнюю штангу ворот Клименко.

Удвоить преимущество хозяева смогли в концовке матча, когда на 82-й минуте Сарапий замкнул прострел с правого фланга от Майсурадзе.

Украинская Премьер-лига. 30-й тур, 24 мая

Полесье – Рух – 2:0

Гол: Филиппов, 27, Сарапий, 82

