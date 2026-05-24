  Полесье – Рух – 2:0. Первые медали в истории. Видео голов и обзор матча
Полесье
24.05.2026 13:00 – FT 2 : 0
Рух Львов
Украина. Премьер лига
24 мая 2026, 15:59 | Обновлено 24 мая 2026, 16:04
Полесье – Рух – 2:0. Первые медали в истории. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 30-го тура Украинской Премьер-лиги

В воскресенье, 24 мая, в 13:00 стартовал матч 30-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Полесье» принимает «Рух» в Житомире на стадионе «Полесье».

Счет в матче на 27-й минуте открыл Филиппов, который ударом с острого угла отправил мяч под дальнюю штангу ворот Клименко.

Удвоить преимущество хозяева смогли в концовке матча, когда на 82-й минуте Сарапий замкнул прострел с правого фланга от Майсурадзе.

Украинская Премьер-лига. 30-й тур, 24 мая

Полесье – Рух – 2:0

Гол: Филиппов, 27, Сарапий, 82

Видеообзор матча:

Гол Филиппова:

Гол Сарапия:

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Эдуард Сарапий (Полесье), асcист Георгий Майсурадзе.
27’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Филиппов (Полесье), асcист Александр Андриевский.
