В воскресенье, 24 мая, в Житомире на стадионе «Центральный» состоится матч тридцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют житомирское «Полесье» и львовский «Рух». Стартовый свисток рефери Виталия Романова из Днепра прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Полесье



Житомирское «Полесье» может упрекать лишь само себя в том, что перед заключительным туром текущего сезона не находится на второй строчке турнирной таблицы и не удерживает ее от посягательств черкасского ЛНЗ и киевского «Динамо». Все возможности для этого у команды Руслана Ротаня были еще полторы недели назад, но за это время она сначала умудрилась сенсационно уступить «Эпицентру» (2:3), а затем поделить очки с «Зарей» (0:0). Обе эти встречи проходили в Киеве, поэтому на лицо «столичный синдром» у «волков».

Тем не менее, перед последним туром у «Полесья» нет ни единого повода бросать все на полпути. Победа над «Рухом» выглядит обязательной частью программы для команды Ротаня, пусть еще ни разу в истории отношений между клубами этого делать не удавалось. И уж потом будет иметь смысл взглянуть на параллельные поединки конкурентов, где, как видится, они также должны набирать максимум очков. А кто умудрится проиграть – тот рискует оказаться в итоге четвертым.

Одно очко отставания от ЛНЗ, но два балла преимущества над «Динамо». Возможен и такой сценарий, что все три команды будут иметь по 57 зачетных баллов, и вот тогда уже будут иметь куда большее значение поражения от киевлян с общим счетом 2:6 и баланс результатов против «сиреневых» 3:3 для команды Ротаня. В этом минитурнире как раз-таки «Динамо» выглядит фаворитом. С другой стороны, как бы ни закончился сезон для «Полесья», но все будут припоминать, как в полосе матчей против трех аутсайдеров и немотивированной «Зари» на счету команды Ротаня не оказалось максимального результата и вполне заслуженной в таком случае второй строчки.

Рух



Кажется, что с судьбой львовского «Руха» уже все смирились. Основную команду «желто-черных» не ожидает ровным счетом никакое будущее, и как бы в клубе не старались не подавать виду о наличии проблем, но в прошлом матче против «Александрии», в котором можно было обыграть преследователей в турнирной таблице и показать, что желание бороться за свои перспективы у львовян еще не пропало, они выставили на поле, в том числе, 15-летних юношей. Закончилось все это дело прогнозируемым поражением (1:3).

Поэтому сейчас «полиграфы» просто ждут момента, когда «Рух» самостоятельно поставит в известность организаторов национального первенства о своих дальнейших планах. И тут принципиальным выглядит момент, когда именно произойдет данное событие. Если до переходных матчей, то «Александрия» на правах команды с предпоследней строчки турнирной таблицы должна будет занять место «желто-черных» в плей-офф борьбы за выживание. А вот если это произойдет уже по итогу этих дуэлей, но это будет грандиозная кабинетная история, явно далекая от спортивных принципов.

Что же касается самого «Руха», то спрашивать за результат с главного тренера выглядит просто неуместным занятием, так как на уровне УПЛ играть с составом, наполненным продуктами клубной академии, которые еще не успели обрасти мышечной массой должным образом – себе дороже. А другого выхода у Федика просто не было. Как нет и побед у его команды вот уже более полугода. Жаль, что красивая серия против «Полесья» теперь также под максимальной угрозой.

История встреч



Футбольные пути «Полесье» и «Руха» ранее пересекались 6 раз: 4 победы «желто-черных» и 2 ничьих. Разница голов – 2:8. Крупнейшая победа львовян – 3:0 (2025). В прошлый раз команды встречались в начале декабря прошлого года, когда гол Юрия Копины принес «Руху» минимальную победу на «Арене Львов» (1:0).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 46-летний Виталий Романов из Днепра, который на своем счету имеет 171 матч в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Дмитрий Запороженко и Андрей Семенов, а резервным арбитром отработает Евгений Цыбулько. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Виталием Скоблей и Юрием Мосейчуком. У Романова есть опыт проведения матчей с участием «Полесья» – 7 побед, 1 ничья, 2 поражения, тогда как с «Рухом» он пересекался 15 раз – 6 побед, 4 ничьих, 5 поражений.

Ориентировочные составы



«Полесье»: Бущан – Михайличенко, Сарапий, Красничи, Кравченко – Эмерллаху, Бабенко, Андриевский – Брагару, Краснопир, Назаренко.

«Рух»: Клименко – Роман, Копина, Подгурский, Китела – Таллес, Притула, Гордеев – Рунич, Угрик, Диалло.