«Без этого нет смысла». Ротань – о борьбе Полесья за чемпионство

Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань рассказал о целях команды на следующий сезон.

По итогам чемпионата Украины-2025/26 житомирская команда заняла третье место в турнирной таблице. Ротань считает, что «Полесье» будет претендовать на чемпионство.

«Я считаю, что нам нужно ставить цели. Без целей нет смысла работать. Если ты в футболе не ставишь целей – то это путь в никуда. Поэтому, конечно, мы будем стремиться, мы очень хотим этого. Сейчас самое главное – проанализировать сезон, проанализировать наши ошибки, улучшиться и думать уже о следующем сезоне», – сказал специалист.