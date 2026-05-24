Динамо установило антирекорд по игре в обороне
В этом сезоне «Динамо» пропускало более одного гола за игру
Киевское «Динамо» не без проблем обыграло «Кудровку» в матче 30-го тура Премьер-лиги. По ходу игры столичная команда уступала в счете 1:2, но вырвала победу (3:2).
Дубль Андрея Сторчоуса в конце первого тайма не только подарил гостям надежду обойти стыковые матчи за право играть в УПЛ, но и «помог» динамовцам установить антирекорд по пропущенным голам в чемпионатах Украины.
В этом сезоне команда Александра Шовковского и Игоря Костюка пропустила 36 голов. Предыдущий худший результат составлял 35 мячей шесть лет назад. Но в том сезоне «Динамо» провело 32 матча в отличие от чемпионата-2025/26 (30 игр).
