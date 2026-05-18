Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
В финале Кубка Украины 20 мая во Львове встретятся Динамо Киев и Чернигов
Уже известны потенциальные соперники киевского Динамо в 1-м раунде квалификации Q1 Лиги Европы.
20 мая во Львове состоится финал Кубка Украины 2025/26, в котором будет определен представитель Украины в Лиге Европы 2026/27.
В финале КУ на Арене Львов встретятся Динамо Киев и Чернигов, команда Первой лиги. Победитель финала получит путевку в Лигу Европы 2026/27, где будет стартовать с 1-го раунда квалификации (Q1). Динамо, если выиграет Кубок Украины, получит сеяный статус в Q1 ЛЕ.
Чтобы выйти в основной раунд Лиги Европы, нужно пройти четырех соперников (на стадиях от Q1 до Q4). В случае поражения команда переходит в следующий раунд третьего по силе еврокубкового турнира – Лиги конференций. Интересно, что аналитики Football Ranking не прогнозируют увидеть Динамо ни в основном этапе ЛЕ, ни даже в 4-м раунде квалификации. То есть, путь в евроосень точно будет непростым.
Изначально планировалось, что в первом раунде Лиги Европы 2026/27 сыграют 16 команд. Но из-за ребаланса, скорее всего, победители кубков Швейцарии, Израиля, Кипра, Швеции автоматически перейдут из Q1 в Q2 Лиги Европы. Этот сценарий произойдет, если Астон Вилла выиграет финал Лиги Европы против немецкого Фрайбурга.
Таким образом, вероятнее всего, в Q1 ЛЕ останется не 16, а 12 команд, но окончательно это станет известно вечером 20 мая.
Рассмотрим, кто может стать потенциальным соперником Динамо (или Чернигова) в Q1 Лиги Европы.
🏆 Лига Европы 2026/27. Первый раунд квалификации Q1
🔹 Сеяные команды:
- Ференцварош (Венгрия)
- Карабах (Азербайджан)
- Хайдук (Хорватия)
- Победитель Кубка Швейцарии (Лозанна или Санкт-Галлен)
- Победитель Кубка Кипра (Аполлон Лимасол или Пафос)
🔹 Посев под вопросом:
- Хаммарбю (Швеция)
- Жилина (Словакия)
- Победитель Кубка Израиля (Хапоэль Беэр-Шева или Маккаби Тель-Авив)
- Победитель Кубка Украины (Динамо или Чернигов)
- Победитель Кубка Болгарии (Локомотив Пловдив или ЦСКА София)
- Победитель Кубка Молдовы (Шериф Тирасполь или Зимбру Кишинев)
🔹 Несеяные команды:
- Войводина (Сербия)
- Университатя Клуж (Румыния)
- Алюминий (Словения)
- Дерри Сити (Ирландия)
- Вестри (Исландия)
Текущая ситуация с посевом в квалификации Q1 Лиги Европы 2026/27
Прогнозный посев (наиболее вероятный сценарий) в Q1 Лиги Европы 2026/27
🔹 Сеяные: Ференцварош (Венгрия), Карабах (Азербайджан), Шериф (Молдова), Динамо (Украина), Хайдук (Хорватия), ЦСКА София (Болгария)
🔹 Несеяные: Жилина (Словакия), Войводина (Сербия), Университатя Клуж (Румыния), Алюминий (Словения), Дерри Сити (Ирландия), Вестри (Исландия)
Прогнозный посев в квалификации Q1 Лиги чемпионов 2026/27
Примечание. Зелеными галочками отмечены команды, которые уже попали в этот раунд.
Сіяні: Ференцварош (Угорщина), Карабах (Азербайджан), Шериф (Молдова), Динамо (Україна), Хайдук (Хорватія), ЦСКА Софія (Болгарія)
