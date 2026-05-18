Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы
18 мая 2026, 17:30 | Обновлено 18 мая 2026, 18:43
Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы

В финале Кубка Украины 20 мая во Львове встретятся Динамо Киев и Чернигов

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Уже известны потенциальные соперники киевского Динамо в 1-м раунде квалификации Q1 Лиги Европы.

20 мая во Львове состоится финал Кубка Украины 2025/26, в котором будет определен представитель Украины в Лиге Европы 2026/27.

В финале КУ на Арене Львов встретятся Динамо Киев и Чернигов, команда Первой лиги. Победитель финала получит путевку в Лигу Европы 2026/27, где будет стартовать с 1-го раунда квалификации (Q1). Динамо, если выиграет Кубок Украины, получит сеяный статус в Q1 ЛЕ.

Чтобы выйти в основной раунд Лиги Европы, нужно пройти четырех соперников (на стадиях от Q1 до Q4). В случае поражения команда переходит в следующий раунд третьего по силе еврокубкового турнира – Лиги конференций. Интересно, что аналитики Football Ranking не прогнозируют увидеть Динамо ни в основном этапе ЛЕ, ни даже в 4-м раунде квалификации. То есть, путь в евроосень точно будет непростым.

Изначально планировалось, что в первом раунде Лиги Европы 2026/27 сыграют 16 команд. Но из-за ребаланса, скорее всего, победители кубков Швейцарии, Израиля, Кипра, Швеции автоматически перейдут из Q1 в Q2 Лиги Европы. Этот сценарий произойдет, если Астон Вилла выиграет финал Лиги Европы против немецкого Фрайбурга.

Таким образом, вероятнее всего, в Q1 ЛЕ останется не 16, а 12 команд, но окончательно это станет известно вечером 20 мая.

Рассмотрим, кто может стать потенциальным соперником Динамо (или Чернигова) в Q1 Лиги Европы.

🏆 Лига Европы 2026/27. Первый раунд квалификации Q1

🔹 Сеяные команды:

  • Ференцварош (Венгрия)
  • Карабах (Азербайджан)
  • Хайдук (Хорватия)
  • Победитель Кубка Швейцарии (Лозанна или Санкт-Галлен)
  • Победитель Кубка Кипра (Аполлон Лимасол или Пафос)

🔹 Посев под вопросом:

  • Хаммарбю (Швеция)
  • Жилина (Словакия)
  • Победитель Кубка Израиля (Хапоэль Беэр-Шева или Маккаби Тель-Авив)
  • Победитель Кубка Украины (Динамо или Чернигов)
  • Победитель Кубка Болгарии (Локомотив Пловдив или ЦСКА София)
  • Победитель Кубка Молдовы (Шериф Тирасполь или Зимбру Кишинев)

🔹 Несеяные команды:

  • Войводина (Сербия)
  • Университатя Клуж (Румыния)
  • Алюминий (Словения)
  • Дерри Сити (Ирландия)
  • Вестри (Исландия)

Текущая ситуация с посевом в квалификации Q1 Лиги Европы 2026/27

Прогнозный посев (наиболее вероятный сценарий) в Q1 Лиги Европы 2026/27

🔹 Сеяные: Ференцварош (Венгрия), Карабах (Азербайджан), Шериф (Молдова), Динамо (Украина), Хайдук (Хорватия), ЦСКА София (Болгария)

🔹 Несеяные: Жилина (Словакия), Войводина (Сербия), Университатя Клуж (Румыния), Алюминий (Словения), Дерри Сити (Ирландия), Вестри (Исландия)

Прогнозный посев в квалификации Q1 Лиги чемпионов 2026/27

Примечание. Зелеными галочками отмечены команды, которые уже попали в этот раунд.​

Николай Степанов
Николай Степанов
Клуб УПЛ надолго потерял чемпиона мира среди молодежи
Воспитаннику «Шахтера» Максиму Чеху понадобится операция

Барселона нашла замену Левандовски в Украине
Кауан Элиас заинтересовал каталонский клуб

Комментарии 37
Люба модерація  на якій підставі нікчема 👇 використовує  фотографію без згоди футбольної  функціонерки Катерини Монзуль? Куди ви дивитись шановні?
Знову шахрайські нікчеми тут скавчать і роблять свої недолугі прогнози. Нагадаю, що ці ж шахрайські нікчеми прогнозували неймовірну перемогу шахрая в Лізі Європи🤣. Нагадаю що перемога для цих тупих шахраїв закінчилася в кваліфікації  на грізному Панатінаікосу🤣
О, компашка, дожили билят - 
 Сіяні: Ференцварош (Угорщина), Карабах (Азербайджан), Шериф (Молдова), Динамо (Україна), Хайдук (Хорватія), ЦСКА Софія (Болгарія)
Обычные названия команд, никто не знает, как они играть будут в июле.
Тоже самое касается Динамо.
На бумаге сейчас практически не совпадает с реальностью
якшо виграє Чернігів, то суперники можуть скоректуватись. ))
1 раунд мали б проходити, а от в 2 вже буде важко, а про 4 і мови немає - 
Пафосно и потужно насадят на ку👉👌нец шубкисову дыр👌чку
Та яка різниця , рівень диркачів навіть не 36 місце ЛК .Будуть радіти , якщо в першу лігу України не вилетять 
Шановна адміністрація Sport.ua.
Звертаю вашу увагу на дії користувача Ukraine. Нещодавно цього користувача акаунти ви відправили в бан, однак на жаль він зробив собі ще один акаунт і знову вдається до образливих висловлювань ображає і обзиває всіх, це бан по ір. Подібна поведінка користауча Ukraine створює вкрай неприємну атмосферу для інших користувачів і суперечить правилам вашого ресурсу. Люба і шановна адміністрація, наполегливо прошу якнайшвидше розглянути це питання та вжити відповідних заходів для припинення деструктивної діяльності зазначеного користувача Ukraine.
Та не вийдуть вони в ту лігу Європи, це і так ясно. Але в цьому і їхній плюс. В той час, коли Шахтар буде вигрібати в кожному матчі в ЛЧ і вилетить на першому ж етапі, ці скоріше всього із ЛК вийдуть в євровесну.
Желаю Чернигову немного Пафоса))
Знову фк гундяй суркіса та медведчука зганьбить Україну 
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
Возвращение Довбика! Рома добыла победу в ярком дерби Рима
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
Старт финального матча WTA 1000 в Риме Свитолина – Гауфф отложен
Зинченко выбрал клуб, за который будет играть в следующем сезоне
Турнирная таблица УПЛ. Основная интрига – борьба за серебро и бронзу
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
