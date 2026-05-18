Если выиграют Кубок. Определены возможные соперники Динамо в Q1 Лиги Европы

Уже известны потенциальные соперники киевского Динамо в 1-м раунде квалификации Q1 Лиги Европы.

20 мая во Львове состоится финал Кубка Украины 2025/26, в котором будет определен представитель Украины в Лиге Европы 2026/27.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В финале КУ на Арене Львов встретятся Динамо Киев и Чернигов, команда Первой лиги. Победитель финала получит путевку в Лигу Европы 2026/27, где будет стартовать с 1-го раунда квалификации (Q1). Динамо, если выиграет Кубок Украины, получит сеяный статус в Q1 ЛЕ.

Чтобы выйти в основной раунд Лиги Европы, нужно пройти четырех соперников (на стадиях от Q1 до Q4). В случае поражения команда переходит в следующий раунд третьего по силе еврокубкового турнира – Лиги конференций. Интересно, что аналитики Football Ranking не прогнозируют увидеть Динамо ни в основном этапе ЛЕ, ни даже в 4-м раунде квалификации. То есть, путь в евроосень точно будет непростым.

Изначально планировалось, что в первом раунде Лиги Европы 2026/27 сыграют 16 команд. Но из-за ребаланса, скорее всего, победители кубков Швейцарии, Израиля, Кипра, Швеции автоматически перейдут из Q1 в Q2 Лиги Европы. Этот сценарий произойдет, если Астон Вилла выиграет финал Лиги Европы против немецкого Фрайбурга.

Таким образом, вероятнее всего, в Q1 ЛЕ останется не 16, а 12 команд, но окончательно это станет известно вечером 20 мая.

Рассмотрим, кто может стать потенциальным соперником Динамо (или Чернигова) в Q1 Лиги Европы.

🏆 Лига Европы 2026/27. Первый раунд квалификации Q1

🔹 Сеяные команды:

Ференцварош (Венгрия)

Карабах (Азербайджан)

Хайдук (Хорватия)

Победитель Кубка Швейцарии (Лозанна или Санкт-Галлен)

Победитель Кубка Кипра (Аполлон Лимасол или Пафос)

🔹 Посев под вопросом:

Хаммарбю (Швеция)

Жилина (Словакия)

Победитель Кубка Израиля (Хапоэль Беэр-Шева или Маккаби Тель-Авив)

Победитель Кубка Украины (Динамо или Чернигов)

(Динамо или Чернигов) Победитель Кубка Болгарии (Локомотив Пловдив или ЦСКА София)

Победитель Кубка Молдовы (Шериф Тирасполь или Зимбру Кишинев)

🔹 Несеяные команды:

Войводина (Сербия)

Университатя Клуж (Румыния)

Алюминий (Словения)

Дерри Сити (Ирландия)

Вестри (Исландия)

Текущая ситуация с посевом в квалификации Q1 Лиги Европы 2026/27

Прогнозный посев (наиболее вероятный сценарий) в Q1 Лиги Европы 2026/27

🔹 Сеяные: Ференцварош (Венгрия), Карабах (Азербайджан), Шериф (Молдова), Динамо (Украина), Хайдук (Хорватия), ЦСКА София (Болгария)

🔹 Несеяные: Жилина (Словакия), Войводина (Сербия), Университатя Клуж (Румыния), Алюминий (Словения), Дерри Сити (Ирландия), Вестри (Исландия)

Прогнозный посев в квалификации Q1 Лиги чемпионов 2026/27

Примечание. Зелеными галочками отмечены команды, которые уже попали в этот раунд.​