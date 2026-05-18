Все расклады. Кто попадет в ЛЧ, если финал Лиги Европы выиграет Астон Вилла

Очень интересны и сложны для изучения статистические расклады по дополнительной путевке в Лигу чемпионов 2026/27, которая отведена победителю Лиги Европы.

В финале Лиги Европы 2025/26 в Стамбуле 20 мая встретятся английская Астон Вилла и немецкий Фрайбург.

Для победителя финала ЛЕ зарезервирована путевка в Лигу чемпионов 2026/27. Это актуально для Фрайбурга, а в случае победы Астон Вилла может произойти ребаланс, поскольку клуб из Бирмингема уже отобрался в ЛЧ через национальный чемпиноат.

Также на ситуацию влияет турнирное положение в чемпионате Англии:

Арсенал (79 очков), Ман Сити (77), Ман Юнайтед (68), Астон Вилла (62), Ливерпуль (59), Борнмут (55), Брайтон (53)

В последнем туре АПЛ сыграют 24 мая: Ман Сити – Астон Вилла, Ливерпуль – Брентфорд. Дополнительная 5-я путевка в ЛЧ для АПЛ применяется отдельно, уже после заполнения мест для обладателей ЛЧ и ЛЕ, поэтому важно, окажется ли Астон Вилла 4-й или 5-й. Ливерпуль в последнем туре может отыграть отставание в три очка, имея намного лучшую разницу мячей, чем у конкурента.

В случае ребаланса (если Астон Вилла выиграет Лигу Европы и закончит 4-й сезон в АПЛ), вакантное место в основном этапе ЛЧ перейдет к вице-чемпиону Португалии – Спортингу из Лиссабона как клубу с наивысшим клубным коэффициентом среди участников квалификации ЛЧ по Пути представителей лиг.

Рассмотрим три возможных сценария: состоится ли ребаланс путевки в ЛЧ.

🔹 Если Астон Вилла выиграет Лигу Европы и финиширует 4-й в АПЛ

🔺 Спортинг перейдет из Q3 Лиги чемпионов в лиговую стадию

перейдет из Q3 Лиги чемпионов в лиговую стадию 🔺 Шестое место АПЛ не получит путевку в Лигу чемпионов

🔺 Буде-Глимт и Олимпиакос перейдут из Q2 Лиги чемпионов в раунд Q3

🔺 победители кубков Швейцарии, Израиля, Кипра, Швеции перейдут из Q1 в Q2 ЛЕ

🔹 Если Астон Вилла выиграет Лигу Европы и финиширует 5-й в АПЛ

🔺 Шестое место АПЛ (Борнмут или Брайтон) получит вакантную путевку в ЛЧ

(Борнмут или Брайтон) получит вакантную путевку в ЛЧ 🔺 Сент-Трюйден перейдет из Q4 Лиги Европы в лиговую стадию

🔺 РБ Зальцбург перейдет из Q3 Лиги Европы в раунд Q4

🔺 победители кубков Швейцарии, Израиля, Кипра, Швеции перейдут из Q1 в Q2 ЛЕ

🔹 Если Фрайбург выиграет финал Лиги Европы:

🔺 Фрайбург получит путевку в Лигу чемпионов как обладатель титула ЛЕ

получит путевку в Лигу чемпионов как обладатель титула ЛЕ 🔺 Шестое место АПЛ не получит путевку в Лигу чемпионов

🔺 Зриньски перейдет из Q2 Лиги конференций в раунд Q4

🔺 победители кубков Эстонии и Албании перейдут из Q1 в Q2 Лиги конференций

Таблица ребаланса в ЛЧ 2026/27 для путевки победителю ЛЕ 2025/26

Клубный рейтинг претендентов на переход в основу ЛЧ

Турнирная таблица чемпионата Англии