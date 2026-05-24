Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пошел против Бенфики? Судаков определился с клубом на следующий сезон
Португалия
24 мая 2026, 15:52
Пошел против Бенфики? Судаков определился с клубом на следующий сезон

Украинский хавбек не хочет покидать столицу Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Украинский полузащитник лиссабонской «Бенфики» Георгий Судаков не планирует летом менять клуб, сообщает A Bola.

Несмотря на не слишком удачный сезон, 23-летний хавбек не рассматривает вариант с тем, чтобы покинуть столицу Португалии. Он полностью сосредоточен на том, чтобы проявить себя именно в «Бенфике».

Игрок полон решимости закрепиться в лиссабонской команде. Он намерен показать себя с лучшей стороны в начале нового сезона, с четкой целью убедить тренерский штаб, то ли под руководством нового наставника, то ли Жозе Моуриньо, что он стоит тех денег, которые за него были заплачены.

В то же время в «Бенфике» признают, что будут готовы вести переговоры о продаже Судакова летом. Однако возможный трансфер украинца усложняет то, что он не пользуется особым спросом в других клубах.

Сообщалось, что Моуриньо подвергся критике из-за Судакова.

чемпионат Португалии по футболу Бенфика Георгий Судаков
Антон Романенко Источник: A Bola
