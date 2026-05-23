«Он не справился». Моуриньо раскритиковали из-за звезды сборной Украины
Умберто Симоеш оценил ситуацию с Георгием Судаковым
Португальский журналист Умберто Симоеш подверг критике главного тренера лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо из-за того, что он не смог раскрыть в полной мере потенциал украинского полузащитника Георгия Судакова.
«Я думаю, что Моуриньо не справился с этим – он не смог выжать максимум из этой команды. К примеру, Судаков был очень важным игроком, он дорого обошелся «Бенфике». Но он не играл, его не видно уже несколько месяцев.
Дело Судакова – это самый яркий случай. Он был важным игроком, все видели его уровень, а затем он исчез», – заявил Симоеш в эфире телеканала CMTV.
Сообщалось, что в Португалии знают, кто поможет с продажей Судакова.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
