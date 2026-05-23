  4. «Он не справился». Моуриньо раскритиковали из-за звезды сборной Украины
23 мая 2026, 12:27 | Обновлено 23 мая 2026, 12:56
«Он не справился». Моуриньо раскритиковали из-за звезды сборной Украины

Умберто Симоеш оценил ситуацию с Георгием Судаковым

23 мая 2026, 12:27 | Обновлено 23 мая 2026, 12:56
Getty Images/Global Images Ukraine

Португальский журналист Умберто Симоеш подверг критике главного тренера лиссабонской «Бенфики» Жозе Моуриньо из-за того, что он не смог раскрыть в полной мере потенциал украинского полузащитника Георгия Судакова.

«Я думаю, что Моуриньо не справился с этим – он не смог выжать максимум из этой команды. К примеру, Судаков был очень важным игроком, он дорого обошелся «Бенфике». Но он не играл, его не видно уже несколько месяцев.

Дело Судакова – это самый яркий случай. Он был важным игроком, все видели его уровень, а затем он исчез», – заявил Симоеш в эфире телеканала CMTV.

Сообщалось, что в Португалии знают, кто поможет с продажей Судакова.

Оцените материал
У меня на работе был бригадир(инкаргадо) португалец.Очень высокомерные и заносчивые люди.А если ты не понимаешь португальский ты для них не существуеш.Не думаю ,что Судаков все понимал ,что от него требовали.
