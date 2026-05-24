КОСТЮК: «Утром я плакала. В 100 метрах от родителей ракетка разрушила дома»

Украинская теннисистка Марта Костюк эмоционально прокомментировала успешный старт на Открытом чемпионате Франции 2026 – в первом раунде украинка выбила Оксану Селехметьеву:

«Я невероятно горжусь собой сегодня. Думаю, это был один из самых сложных матчей в моей карьере. Сегодня утром, в 100 метрах от дома моих родителей, ракета разрушила здание. Это было очень тяжелое утро. Я не знала, как закончится этот матч для меня. Я не знала, как я с этим справлюсь. Я просто плакала утром.

Я не хочу говорить о себе сегодня. Я очень рада, что вышла во второй раунд, но все мои мысли и все мое сердце сегодня обращены к народу Украины. Спасибо вам огромное за то, что пришли. Слава Украине!

Важно продолжать двигаться вперед. Мой главный пример – украинский народ. Сегодня утром я проснулась и увидела всех этих людей, которые проснулись и продолжили жить своей жизнью, продолжали помогать нуждающимся. Я знала, что сегодня здесь будет много украинских флагов и много украинцев придут поддержать мероприятие. Мои друзья из Украины тоже приехали. Очень рад их приезду. Больше нечего сказать».

Костюк переиграла Селехметьеву в двух сетах со счетом 6:2, 6:3. Следующей соперницей Марты будет либо Кэти Волынец, либо Клары Бюрель.