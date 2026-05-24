Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. КОСТЮК: «Утром я плакала. В 100 метрах от родителей ракетка разрушила дома»
24 мая 2026, 14:06 | Обновлено 24 мая 2026, 14:08
КОСТЮК: «Утром я плакала. В 100 метрах от родителей ракетка разрушила дома»

Эмоциональная речь Марты после победы над Селехметьевой на старте Ролан Гаррос

Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк эмоционально прокомментировала успешный старт на Открытом чемпионате Франции 2026 – в первом раунде украинка выбила Оксану Селехметьеву:

«Я невероятно горжусь собой сегодня. Думаю, это был один из самых сложных матчей в моей карьере. Сегодня утром, в 100 метрах от дома моих родителей, ракета разрушила здание. Это было очень тяжелое утро. Я не знала, как закончится этот матч для меня. Я не знала, как я с этим справлюсь. Я просто плакала утром.

Я не хочу говорить о себе сегодня. Я очень рада, что вышла во второй раунд, но все мои мысли и все мое сердце сегодня обращены к народу Украины. Спасибо вам огромное за то, что пришли. Слава Украине!

Важно продолжать двигаться вперед. Мой главный пример – украинский народ. Сегодня утром я проснулась и увидела всех этих людей, которые проснулись и продолжили жить своей жизнью, продолжали помогать нуждающимся. Я знала, что сегодня здесь будет много украинских флагов и много украинцев придут поддержать мероприятие. Мои друзья из Украины тоже приехали. Очень рад их приезду. Больше нечего сказать».

Костюк переиграла Селехметьеву в двух сетах со счетом 6:2, 6:3. Следующей соперницей Марты будет либо Кэти Волынец, либо Клары Бюрель.

