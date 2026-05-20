Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чернигов – Динамо. Прогноз от Мирона Маркевича на финал Кубка Украины
Кубок Украины
20 мая 2026, 09:00 |
493
0

Чернигов – Динамо. Прогноз от Мирона Маркевича на финал Кубка Украины

Авторитетный тренер – о решающем матче турнира

20 мая 2026, 09:00 |
493
0
Чернигов – Динамо. Прогноз от Мирона Маркевича на финал Кубка Украины

Сегодня, 20 мая в финальном матче Кубка Украины встретятся «Чернигов» и «Динамо». Киевляне, в принципе, ожидаемо оказались на этой стадии турнира. Для них – это 19 финал, в 13-ти их которых «бело-синие» становились победителями.

А вот коллектив Первой лиги стал настоящим открытием соревнований в текущем розыгрыше. Сумеет ли андердог преподнести еще один сюрприз?

Мирон Маркевич – архитектор атакующего футбола Украины, более 25 лет в футболе, более 1000 матчей в качестве тренера, вывел «Днепр» в финал Лиги Европы, бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking.

Кто бы ни встречался в решающем матче Кубка Украины, это финал, сама вывеска говорит об интриге. «Чернигову» терять нечего, они и так уже прыгнули выше головы, так почему бы не попортить нервы авторитетному сопернику. Я, в принципе, уверен в победе «Динамо», но есть один нюанс, у фаворита может, к примеру, не пойти игра.

Хотя, конечно, по мастерству команды несравнимы. Самый главный козырь «Чернигова» – характер. Естественно, что должна быть и полная самоотдача, и, конечно, не обойтись без фарта. Они ведь смогли во многом благодаря этим качествам и обстоятельствам добраться до финала, поэтому можно где-то рискнуть, если ты даже заведомо слабее соперник.

Что касается недооценки соперника, то я ее со стороны «Динамо» исключаю. Это все-таки не рядовой поединок, а финал Кубка Украины, придет, много, как для наших реалий, зрителей, поэтому, не думаю, что киевляне будут не собраны. Тем более, что динамовцам хоть как-то необходимо реабилитироваться за проваленный сезон в еврокубках и чемпионате, хотя они еще и имеют шансы подняться на пьедестал. Впрочем, пьедестал – это не золотые медали, к чему всегда стремится этот авторитетный клуб.

Киевляне должны понимать, что победа в Кубке Украины – это, по сути, единственный шанс пробиться в еврокубки, а «Динамо» без еврокубков – это не «Динамо».

Если подходить к прогнозу на этот матч, то, предположу, что мячей будет забито немало. Думаю, что на три мяча фаворита «Чернигов» ответит одним голом. 1:3.

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Легенда Динамо предупредил Костюка перед финалом Кубка Украины
Костюк ответил, уйдет ли он из Динамо, если клуб проиграет Чернигову
Чернигов – Динамо. Прогноз и анонс на финал Кубка Украины
Мирон Маркевич Кубок Украины по футболу Динамо Киев Чернигов эксклюзив статьи Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ничья Борнмута и Ман Сити. Арсенал досрочно стал чемпионом Англии
Футбол | 19 мая 2026, 23:27 63
Ничья Борнмута и Ман Сити. Арсенал досрочно стал чемпионом Англии
Ничья Борнмута и Ман Сити. Арсенал досрочно стал чемпионом Англии

У хозяев забил Эли Крупи, Эрлинг Холанд сравнял счет в конце

Стало известно, поехал ли Пономаренко с Динамо на финал Кубка Украины
Футбол | 19 мая 2026, 10:44 7
Стало известно, поехал ли Пономаренко с Динамо на финал Кубка Украины
Стало известно, поехал ли Пономаренко с Динамо на финал Кубка Украины

Форвард киевского клуба отправился во Львов и имеет все шансы выйти в стартовом составе

Фрайбург – Астон Вилла. Прогноз и анонс на финал Лиги Европы
Футбол | 20.05.2026, 06:22
Фрайбург – Астон Вилла. Прогноз и анонс на финал Лиги Европы
Фрайбург – Астон Вилла. Прогноз и анонс на финал Лиги Европы
Мальдера после назначения в сборную Украины принял первое решение
Футбол | 19.05.2026, 07:58
Мальдера после назначения в сборную Украины принял первое решение
Мальдера после назначения в сборную Украины принял первое решение
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Футбол | 19.05.2026, 09:13
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Хвича Кварацхелия готов покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
Караваев выбрал сенсационный вариант продолжения карьеры. Назван новый клуб
19.05.2026, 14:14 13
Футбол
Йожеф Сабо обратился к Шевченко после назначения Мальдеры
Йожеф Сабо обратился к Шевченко после назначения Мальдеры
19.05.2026, 07:32 10
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
Мирон МАРКЕВИЧ: «В команду пришли аферисты. Мне сделали предложение»
18.05.2026, 08:42 15
Футбол
Турки Аль-Шейх оценил шансы Верховена в бою против Усика
Турки Аль-Шейх оценил шансы Верховена в бою против Усика
19.05.2026, 09:30 1
Бокс
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
Решение принято. Мельгоса покинет сборную, Шевченко нашел замену
20.05.2026, 04:10 7
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
Рико ВЕРХОВЕН: «Я отказался от боя. На кону были отличные деньги
19.05.2026, 08:16 2
Бокс
Василий Ломаченко определился с соперником после возвращения в бокс
Василий Ломаченко определился с соперником после возвращения в бокс
19.05.2026, 07:27 13
Бокс
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
Мальдера принял решение по Ярмоленко и объявил заявку сборной Украины
18.05.2026, 12:30 87
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем