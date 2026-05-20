Чернигов – Динамо. Прогноз от Мирона Маркевича на финал Кубка Украины

Сегодня, 20 мая в финальном матче Кубка Украины встретятся «Чернигов» и «Динамо». Киевляне, в принципе, ожидаемо оказались на этой стадии турнира. Для них – это 19 финал, в 13-ти их которых «бело-синие» становились победителями.

А вот коллектив Первой лиги стал настоящим открытием соревнований в текущем розыгрыше. Сумеет ли андердог преподнести еще один сюрприз?

Мирон Маркевич – архитектор атакующего футбола Украины, более 25 лет в футболе, более 1000 матчей в качестве тренера, вывел «Днепр» в финал Лиги Европы, бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking.

Кто бы ни встречался в решающем матче Кубка Украины, это финал, сама вывеска говорит об интриге. «Чернигову» терять нечего, они и так уже прыгнули выше головы, так почему бы не попортить нервы авторитетному сопернику. Я, в принципе, уверен в победе «Динамо», но есть один нюанс, у фаворита может, к примеру, не пойти игра.

Хотя, конечно, по мастерству команды несравнимы. Самый главный козырь «Чернигова» – характер. Естественно, что должна быть и полная самоотдача, и, конечно, не обойтись без фарта. Они ведь смогли во многом благодаря этим качествам и обстоятельствам добраться до финала, поэтому можно где-то рискнуть, если ты даже заведомо слабее соперник.

Что касается недооценки соперника, то я ее со стороны «Динамо» исключаю. Это все-таки не рядовой поединок, а финал Кубка Украины, придет, много, как для наших реалий, зрителей, поэтому, не думаю, что киевляне будут не собраны. Тем более, что динамовцам хоть как-то необходимо реабилитироваться за проваленный сезон в еврокубках и чемпионате, хотя они еще и имеют шансы подняться на пьедестал. Впрочем, пьедестал – это не золотые медали, к чему всегда стремится этот авторитетный клуб.

Киевляне должны понимать, что победа в Кубке Украины – это, по сути, единственный шанс пробиться в еврокубки, а «Динамо» без еврокубков – это не «Динамо».

Если подходить к прогнозу на этот матч, то, предположу, что мячей будет забито немало. Думаю, что на три мяча фаворита «Чернигов» ответит одним голом. 1:3.