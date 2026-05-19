Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины

Завтра, 20 мая, во Львове на «Арене Львов» в решающем поединке за трофей сойдутся «Чернигов» и «Динамо». Своим ожиданиями от этой встречи поделился бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо.

– У «Чернигова» нет шансов на успех, – сказал Сабо в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – В полуфинальном матче с «Металлистом 1925» их спас неимоверный фарт. Конечно, подобные случаи в футболе повторяются, однако я не думаю, что киевляне будут такими расточительным, как харьковчане, даже, несмотря на то, что «Динамо» сейчас не так сильно, как раньше.

Думаю, тренерский штаб киевлян тщательно проанализировал полуфинальный поединок «Чернигова» с «Металлистом 1925». Поэтому фаворит дважды на одни и те же грабли не наступит.

Что касается прогноза на эту игру, то, предположу, что динамовцы забьют три мяча. 3:0. Класс соперников не сопоставим.