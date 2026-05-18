Йожеф Сабо отреагировал на назначение Мальдеры наставником сборной Украины
Известный специалист был уверен, что главным тренером назначат украинца
Сегодня, 18 мая, официально стало известно, что новым главным тренером национальной сборной Украины стал итальянский специалист Андреа Мальдера. Своими мыслями по этому поводу с сайтом Sport.ua эксклюзивно поделился авторитетный в прошлом наставник Йожеф Сабо.
– Не знаю, как воспринимать эту информацию, это все сделал Андрей Шевченко, – сказал Йожеф Йожефович. – Я с ним уже давно не разговариваю, с тех пор, как дал интервью, где сказал, что вытащил его из ямы в молодом возрасте. Ему это не понравилось, и на этом наша связь прервалась.
– Вы предполагали, что наставником назначат Мирона Маркевича и были двумя руками за этого специалиста. Не так ли?
– Другой кандидатуры я и не видел. Мирон Богданович добивался серьезных результатов на клубном уровне. Доходил с «Днепром» до финала Лиги Европы. Этот специалист понимает футбол. Он ведь уже был наставником национальной команды, но толком поработать ему не дали. Я его давно знаю. Да, футбол меняется, но этот наставник почти всегда давал результат.
– Мальдера в свое время помогал Шевченко в сборной Украины.
– Да. И он думает, что итальянец сможет что-то сделать.
– А вы как считаете?
– На мой взгляд, нет. У нас и сборной, как таковой, нет. Я не могу найти футболиста, который бы мне нравился по всем параметрам. Таковым был Бражко, когда играл в «Заре», но вернулся в «Динамо», женился – и пропал. Шапаренко имеет все данные, чтобы быть классным полузащитником, но в последние годы у него нет прогресса. Капитан «Динамо» – Буяльский. Кто-то зацепился за него из зарубежных клубов. Это все свободные художники.
– То есть, вы немного опечалены этим назначением?
– Все ждали, что у руля сборной будет украинский специалист. Пришел иностранец. И что теперь? Мальдера нигде не работал главным тренером, только помощником. А быть первым – намного сложнее. Посмотрим, что из этого выйдет, но пока я с пессимизмом к этому отношусь.
