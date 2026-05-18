  4. Йожеф Сабо отреагировал на назначение Мальдеры наставником сборной Украины
18 мая 2026, 12:28 | Обновлено 18 мая 2026, 12:43
Йожеф Сабо отреагировал на назначение Мальдеры наставником сборной Украины

Известный специалист был уверен, что главным тренером назначат украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Мальдера

Сегодня, 18 мая, официально стало известно, что новым главным тренером национальной сборной Украины стал итальянский специалист Андреа Мальдера. Своими мыслями по этому поводу с сайтом Sport.ua эксклюзивно поделился авторитетный в прошлом наставник Йожеф Сабо.

– Не знаю, как воспринимать эту информацию, это все сделал Андрей Шевченко, – сказал Йожеф Йожефович. – Я с ним уже давно не разговариваю, с тех пор, как дал интервью, где сказал, что вытащил его из ямы в молодом возрасте. Ему это не понравилось, и на этом наша связь прервалась.

– Вы предполагали, что наставником назначат Мирона Маркевича и были двумя руками за этого специалиста. Не так ли?
– Другой кандидатуры я и не видел. Мирон Богданович добивался серьезных результатов на клубном уровне. Доходил с «Днепром» до финала Лиги Европы. Этот специалист понимает футбол. Он ведь уже был наставником национальной команды, но толком поработать ему не дали. Я его давно знаю. Да, футбол меняется, но этот наставник почти всегда давал результат.

– Мальдера в свое время помогал Шевченко в сборной Украины.
– Да. И он думает, что итальянец сможет что-то сделать.

– А вы как считаете?
– На мой взгляд, нет. У нас и сборной, как таковой, нет. Я не могу найти футболиста, который бы мне нравился по всем параметрам. Таковым был Бражко, когда играл в «Заре», но вернулся в «Динамо», женился – и пропал. Шапаренко имеет все данные, чтобы быть классным полузащитником, но в последние годы у него нет прогресса. Капитан «Динамо» – Буяльский. Кто-то зацепился за него из зарубежных клубов. Это все свободные художники.

– То есть, вы немного опечалены этим назначением?
– Все ждали, что у руля сборной будет украинский специалист. Пришел иностранец. И что теперь? Мальдера нигде не работал главным тренером, только помощником. А быть первым – намного сложнее. Посмотрим, что из этого выйдет, но пока я с пессимизмом к этому отношусь.

Андреа Мальдера: карьерный путь нового тренера сборной Украины
Мальдера рассказал, кто будет работать в его тренерском штабе
Скала и другие. Итальянские тренеры, возглавлявшие украинские клубы/сборную
Погоджуюся з кожним словом
Підтримую Сабо.
