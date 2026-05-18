ОФИЦИАЛЬНО. Андреа Мальдера – главный тренер сборной Украины
Кандидатуру итальянского специалиста утвердил Исполнительный комитет УАФ
Андреа Мальдера стал новым главным тренером сборной Украины. Кандидатуру итальянского специалиста утвердил Исполнительный комитет УАФ по представлению Комитета национальных сборных.
Контракт с Мальдерой рассчитан на два года с опцией пролонгации. Таким образом впервые сборную Украины возглавил иностранный тренер.
Биографическая справка
Андреа Мальдера родился 18 мая 1971 года. До июня 2016-го работал в структуре «Милана», где занимал должность тренера по развитию техники и аналитика матчей, после чего присоединился к штабу сборной Украины.
В течение пяти лет Мальдера помогал главному тренеру Андрею Шевченко, который на данный момент является президентом Украинской ассоциации футбола. В августе 2021-го покинул «сине-желтых» и присоединился к английскому «Брайтону».
Последним местом работы итальянца был французский «Марсель», где он выполнял обязанности ассистента.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Начался третий игровой день на чемпионате мира по хоккею
Жозе Моуриньо возглавит королевский клуб
Можливо з іноземним фахівцем Збірна досягне кращих результатів та гри , яка подобається вболівальникам . Мальдера не має самостійного досвіду роботи головним тренером , але працював з багатьма відомими фахівцями і має амбіції для досягнення позитивного результату. В нас є досвідчені гравці та талановита молодь , потрібен ще тільки розсудливий керманич , який об'єднає команду .