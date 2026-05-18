Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Андреа Мальдера – главный тренер сборной Украины
18 мая 2026, 11:33 | Обновлено 18 мая 2026, 11:52
Кандидатуру итальянского специалиста утвердил Исполнительный комитет УАФ

УАФ. Андреа Мальдера

Андреа Мальдера стал новым главным тренером сборной Украины. Кандидатуру итальянского специалиста утвердил Исполнительный комитет УАФ по представлению Комитета национальных сборных.

Контракт с Мальдерой рассчитан на два года с опцией пролонгации. Таким образом впервые сборную Украины возглавил иностранный тренер.

Биографическая справка

Андреа Мальдера родился 18 мая 1971 года. До июня 2016-го работал в структуре «Милана», где занимал должность тренера по развитию техники и аналитика матчей, после чего присоединился к штабу сборной Украины.

В течение пяти лет Мальдера помогал главному тренеру Андрею Шевченко, который на данный момент является президентом Украинской ассоциации футбола. В августе 2021-го покинул «сине-желтых» и присоединился к английскому «Брайтону».

Последним местом работы итальянца был французский «Марсель», где он выполнял обязанности ассистента.

Николай Тытюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Ну назначили и назначили. Пусть пробует. Сто процентов -желаю только удачи и везения. Хочется радоваться игре сборной, а не мучиться.
Не завдяки Шевченку збірна тоді гарно виглядала, а якраз завдяки Мальдері, ну який з Шевченка тренер, камон? Він вже себе на клубному рівні встиг показати, чомусь більше не пробує?)))
Побажаємо успіхів Андреа Мальдері та його помічникам на чолі Збірної України 🇺🇦🤝
 Можливо з іноземним фахівцем Збірна досягне кращих результатів та гри , яка подобається вболівальникам . Мальдера не має самостійного досвіду роботи головним тренером , але працював з багатьма відомими фахівцями і має амбіції для досягнення позитивного результату. В нас є досвідчені гравці та талановита молодь , потрібен ще тільки розсудливий керманич , який об'єднає команду . 
Супер. При Шеві збірна показувала найбільш змістовний футбол. Але безпосередньо конструюванням гри тоді займалися помічники Шеви.
Гірше Реброва не буде, та й трохи дешевше... хай щастить, бо трохи боляче за український футбол
З призначенням, сподіваюсь побачити футбол зразка 2019 року... Короче успіхів!
перспективний варіант, до останнього були сумніви, що погодиться, бо крім збірної були варіанти продовження в АПЛ. Подобається, що він збірну вже знає і його знають. Тому буде цікаво, головне, щоб діяли сміливо, але як за Реброва, контроль заради контролю а там що з тим м'ячем робити - ніхто не знає.  
Как раз и ермак откинулся..Спонсор основной.. Комедию с залогом для лохов отыграли 
Взагалі я не вірю у вклад тренерів збірних по тій простій причині що такі тренери бачать своїх футболістів раз в три місяці і збір триває кілька днів, а потім знову три місяці розлуки. Тому на мій погляд навіть якщо поставити якогось Демяненка зараз то результат буде такий же як якщо поставити Дідьє Дешама наприклад. Результати  тренерів збірних залежать більше від вдачі і збігу обставин. 
То він же ніде раніше головним тренером не працював. Тільки помічник чи асистент. І тут одразу у головну збірну. Ну нехай тренується кореш андрюши...
норм. кращий варіант з можливих
Гарний асистент - не означає гарний головний. Але всяке буває.
Желаю удачи! И ещё...не слушать указивки из Лондона, переданные через Платова...не брать взятки за кастинг игроков в сборной...не натурализовать ржавых браузил, которые все равно в сборной играть не будут, а нужны ахметке только для решения проблем с лимитом...выгнать из сборной немедленно матвиенок, бондарей и им подобных и обратить внимание на центрбеков типа Сарапия...не ставить в состав игроков, не имеющих игровой практики в своих клубах типа сундукова и Лунтика...ну и много много чего другого...
Офіційно від мене Пазіку: Йди ти на х*й разом зі своїми друзяшками і куманьками чорт галімий. 
Маркевич - авторитет. А це хто?
Мальдера знає хоч одне слово українською мовою? 
Для нашего класса В сойдёт.
Знову експерименти зі Збірною та нервами мільйонів вболівальників.Впевнений на 💯 ,що Богданич надав би результат,а цій "вічний помічник"який ніде не був потрібен як "головний",не зрозуміло...побачимо.Все одно будемо своїх підтримувати без варіантів!
Вырос в 55 с ассистента … спасибо андруше
Передайте там Мирону Богдановичу пісню його улюбленої групи "Прощавай пиз..." 
