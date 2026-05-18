ОФИЦИАЛЬНО. Андреа Мальдера – главный тренер сборной Украины

Андреа Мальдера стал новым главным тренером сборной Украины. Кандидатуру итальянского специалиста утвердил Исполнительный комитет УАФ по представлению Комитета национальных сборных.

Контракт с Мальдерой рассчитан на два года с опцией пролонгации. Таким образом впервые сборную Украины возглавил иностранный тренер.

Биографическая справка

Андреа Мальдера родился 18 мая 1971 года. До июня 2016-го работал в структуре «Милана», где занимал должность тренера по развитию техники и аналитика матчей, после чего присоединился к штабу сборной Украины.

В течение пяти лет Мальдера помогал главному тренеру Андрею Шевченко, который на данный момент является президентом Украинской ассоциации футбола. В августе 2021-го покинул «сине-желтых» и присоединился к английскому «Брайтону».

Последним местом работы итальянца был французский «Марсель», где он выполнял обязанности ассистента.