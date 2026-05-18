Андреа МАЛЬДЕРА – о сборной Украины, тренерском штабе и новичках команды

Итальянский специалист Андреа Мальдера ответил на вопросы журналистов после своего назначения на должность главного тренера сборной Украины:

– Бон джорно, добрый день! Я очень счастлив быть здесь. Я впервые стал главным тренером команды, потому чувствую невероятную ответственность.

У меня были другие варианты, однако, когда я получил именно это предложение, не возникло никаких сомнений. И я очень благодарен за эту возможность.

– Вы итальянец, сборная Италии всегда ставила высокие задачи и стремилась занимать первое место во всех турнирах. Будете ли ставить такую ​​цель в сборной Украины?

– В последние годы у нас в Италии есть проблемы с тем, чтобы быть первыми – и в квалификациях, и на мировом уровне. Конечно, хорошо иметь спортивные амбиции, без этого не может быть спортивного духа.

Мы понимаем, что в футболе победа зависит от многих факторов. У нас есть амбиции. Мы как команда, как коллектив, как федерация футбола, ставим перед собой цель создать футбол, который требует большей вовлеченности. Чтобы мы могли иметь больше взаимодействия с нашими болельщиками.

Мы хотим, чтобы украинская команда была сборной смелых людей. Сейчас это важнее, чем было раньше. Сборная Украины – это отражение духа народа, мы это понимаем и хотим быть примером для всех.

– Вы, наверное, делали анализ нашей команды. Почему команда, где много талантов и игроков из европейских клубов, не может подняться на более высокий уровень? Чего не хватает нам, чтобы быть в элите?

– Я не могу себе позволить оценивать работу прошлых тренеров и то, что было сделано до меня, но мы понимаем, что квалификация на мировом уровне – это вопрос довольно сложный.

Мы говорили об Италии. Это государство, которое очень много вкладывает в футбол, в развитие игроков очень высокого уровня. Чего я хотел бы добиться – это привитие соревновательного духа.

Сейчас мы прекрасно понимаем, что украинский футбол переживает очень сложные времена, это связано с объективными факторами. Это связано с чемпионатами, с соревнованиями.

Мы понимаем, что многие украинские игроки сейчас выступают в составе иностранных клубов. Однако есть много украинских футболистов, выступающих в национальном чемпионате. Мы хотим создать соревновательный дух, чтобы в каждом матче футболисты могли прилагать максимум усилий.

– Готовы ли вы быть «злым полицейским» для игроков? Готовы ли вы кричать на футболистов?

– Конечно, у меня уже были разговоры со многими игроками, я очень глубоко верю в них. С моей стороны не изменится мнение об этих людях. Изменения обусловлены моей новой ролью, которую сейчас я выполняю.

Но ответственность, которую я несу, — это ответственность другого уровня. Однако я уверен в команде, которая меня окружает.

И учитывая опыт, который у меня был в должности ассистента главного тренера, мне часто приходилось сталкиваться с деликатными ситуациями и решать их самостоятельно. Если глава федерации футбола понял, что мне можно доверить такую ​​должность... Это о многом говорит.

– Правда ли, что вы планируете жить в Украине?

– Это было мое решение. Вместе с представителями федерации мы оценивали разные варианты, где это может быть, в каком именно городе. Мы остановились на Львове. В такой непростой для Украины момент эта роль накладывает огромную ответственность.

Я не буду тренером, который только просматривает матчи. Сейчас мне хотелось бы предложить свою помощь в любой деятельности, которая нужна УАФ.

Я хочу внести свой вклад и помочь людям, которые пять лет назад дали мне очень много. У меня есть друзья в Украине, я хотел бы делать все возможное.

Моя жена переедет со мной, она возьмет собаку. Мы будем общаться с детьми каждый вечер. Отдельно хочу отметить, что никто из УАФ на меня не давил, это полностью мое решение.

– Насколько сборная Украины изменилась за эти годы, с того момента, как вы работали в команде?

– Мне самому хотелось бы увидеть этих игроков, потому что мы тренировали их, когда они были еще совсем юными. Сейчас это взрослые люди. Как сказал президент УАФ, игроки тоже должны брать на себя ответственность.

Моя цель состоит в том, чтобы не только воспитать классных футболистов, но и создать команду, которая будет гордиться собой, будет иметь самоуважение и лидерские качества.

Однако было бы несправедливым сравнивать ту команду, которая была пять лет назад, с нынешней.

– Можем ли мы ожидать, что сборная будет играть в тот футбол, в который она играла при вашей работе с Андреем Шевченко? Позволяет ли это нынешний подбор игроков?

– Та игра, которая существовала пять лет назад, это заслуга Андрея Николаевича Шевченко. Мы с ним неоднократно говорили о футболе и разделяем взгляды друг друга. Конечно, моя цель состоит в том, чтобы вырастить высококлассных игроков.

Хочу добавить, что в футболе самое главное – это игроки. Если тренер думает, что он важнее… Это первая ошибка, провал. Я буду работать, но главными все равно будут игроки.

– Вы работали в штабе Роберто Де Дзерби. Была ли вероятность, что ваше с ним сотрудничество продолжится? Было ли на тот момент уже предложение от УАФ?

– Конечно, у меня были планы, чтобы стать главным тренером. С Роберто меня связывают прекрасные отношения, уважение, дружба. С ним мы работали четыре года, и я рад за него.

Нет, тогда не знал. Предложение возглавить сборную Украины я получил сравнительно недавно, несколько недель назад. Мы говорили с Андреем Шевченко и раньше, но о варианте со сборной я узнал не так давно.

– Вы работали ассистентом многих тренеров. Какие особенности работы вы переняли у Андрея Шевченко?

– Прежде всего я перенял его человеческие качества, это человек с высокими ценностями и лидерскими качествами, очень уравновешенный. Благодаря этому он мог сгладить любую острую ситуацию.

– В украинском футболе есть стереотип, что тренеры сборных находятся под влиянием разных агентских компаний и отдельных агентов. Как вы относитесь к этому?

– Нет, лично у меня не было никаких контактов с агентствами. Я общаюсь со своими игроками, с командой, федерацией. Моя работа четкая и ясная, как и поставленные задачи.

– Можете рассказать о своем тренерском штабе, кто в него войдет?

– В этот раз я привез с собой меньше людей. Со мной рядом будет еще один человек из Италии – это Паскуале Каталано, мой друг, с которым мы разделяем схожие идеи в футболе – человек, которому я безгранично доверяю.

Также мне хотелось бы окружить себя украинцами, и поэтому в нашем тренерском штабе также будет Тарас Степаненко – человек, которого я тренировал, который обладает высокими качествами и привязан к украинскому футболу, понимающий ценность футболки национальной сборной.

И мне бы очень хотелось, чтобы он смог передать эти ценности молодым игрокам.

С нами будет Владимир Езерский, который тренирует юношеские сборные. Я не был его тренером, но многое слышал о том, что это человек высоких ценностей. Мы будем стараться делать все от нас зависящее для достижения необходимого результата.

– В заявке сборной нет ни одного номинального правого защитника. Насколько это критическая позиция? И расскажите о новичках – Геннадии Синчуке и Александре Романчуке.

– Когда мы формировали списки, то тщательно учли все факторы. Мы думаем, что ситуация не кажется критической. Что касается новичков – мы просматривали многих кандидатов. Я доволен игрой Синчука, мне бы хотелось узнать о нем больше.

– Готовы ли вы вступить в должность главного тренера, ведь это совсем другой уровень ответственности и давления?

– У меня всегда были тренерские амбиции. Я очень хорошо понимаю всю ответственность, давление, риски, с которыми могу столкнуться. Я хорошо знаю футбольную кухню и готов к этому.

Источник: УАФ. Расшифровка интервью: Sport.ua

