  Андрей АНИЩЕНКО: «Создали достаточно моментов, чтобы получить три очка»
Украина. Первая лига
18 мая 2026, 12:54 | Обновлено 18 мая 2026, 14:29
Андрей АНИЩЕНКО: «Создали достаточно моментов, чтобы получить три очка»

Наставник «Металлиста» подвел итог матча с «Ворсклой»

ФК Металлист. Андрей Анищенко

В поединке 28-го тура Первой лиги «Металлист» в Полтаве сыграл вничью с «Ворсклой». Результат матча прокомментировал главный тренер харьковского клуба Андрей Анищенко.

– Была очень мощная и роскошная поддержка фанатов. Это всегда способствует тем настоящим футбольным эмоциям, которые должны быть на матчах не только Премьер-лиги, но и в Первой лиге. Ведь встречались команды, еще совсем недавно игравшие в элитном дивизионе.

– Андрей Анатольевич, мне кажется, вы не очень довольны результатом сегодня?

– Да. Хотя обеим командам сегодня нужны были максимальные баллы, но я даю оценку только своим игрокам. Получилась очень эмоциональная игра с обеих сторон. Еще раз скажу: очень эмоциональная поддержка фанатов, но единственное, чего не хватило именно нашей команде – это победы. При этом моментов, чтобы получить три очка, мы создали достаточно.

– Согласен, что достаточно моментов создали, но больше их было, мне показалось, в первом тайме. Во втором немного не хватило ударов, по моему мнению. Как вы считаете?

– Я так не думаю. И после перерыва были хорошие возможности и удары как в штрафной хозяев, так и за ее пределами. Ребята пытались, но, к сожалению, не хватило, чтобы победить.

45’
ГОЛ ! Мяч забил Тарас Дмитрук (Ворскла).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Цвиренко (Металлист).
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков Ворскла Полтава Ворскла - Металлист Андрей Анищенко пресс-конференция
Сергей Турчак Источник: ФК Металлист
