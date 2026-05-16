Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Ворскла
17.05.2026 12:00 - : -
Металлист
Украина. Первая лига
16 мая 2026, 12:26 | Обновлено 16 мая 2026, 12:34
Ворскла – Металлист. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 17 мая в 12:00 по Киеву

ФК Ворскла

В воскресенье, 17 мая, состоится поединок 28-го тура Первой лиги Украины между «Ворсклой» и «Металлистом». По киевскому времени игра начнется в 12:00.

Ворскла

Полтавский клуб сейчас переживает очень сложные времена. Его результаты на поле также разочаровывают – за 27 туров Первой лиги Украины «Ворскла» смогла получить только 27 баллов, из-за чего сейчас и находится на 14 месте общего зачета, то есть в зоне переходных матчей. Расстояние от безопасной 12-й позиции еще не велико – 3 зачетных пункта.

Кубок Украины полтавчане покинули еще на стадии 1/32 финала после минимального проигрыша против сумской «Виктории».

Металлист

Ненамного лучшие показатели демонстрирует и харьковская команда. За 26 матчей Первой лиги Украины коллективу удалось получить 30 зачетных пунктов, пока позволяют ему находиться на 12-м месте турнирной таблицы. Столько же очков у «Чернигов» с 13-й ступени, однако он находится ниже из-за худшей статистики личных встреч.

В Кубке Украины «Металлист» также не удивил – коллектив переиграл сарненский «Маяк», однако уже на стадии 1/16 финала потерпел поражение против «ЛНЗ» со счетом 2:0.

Личные встречи

Начиная с 2022 года, коллективы встречались между собой трижды. Каждый клуб имеет по 1 победе, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

  • «Ворскла» проиграла в 6/7 предыдущих матчах, не забив ни одного гола.
  • В 4/6 последних играх «Металлиста» было забито более 2.5 гола.
  • Только в 1/10 последних матчей «Ворсклы» забивали обе команды.

Прогноз Sport.ua: обе забьют – нет, с коэффициентом 1.56 по линии БК betking.

