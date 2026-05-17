Ворскла – Металлист – 1:1. Боевая ничья. Видео голов и обзор матча
Команды обменялись голами в первом тайме
В воскресенье, 17 мая, в Полтаве прошел матч 28-го тура Первой лиги. «Ворскла» и харьковский «Металлист» сыграли вничью.
Счет в матче открыл «Металлист». На 12-й минуте Александр Цвиренко ударом головой замкнул подачу с правого фланга.
«Ворскла» отыгралась в конце первого тайма. На 45-й минуте Тарас Дмитрук принял мяч на линии штрафной и точным ударом сравнял счет.
Из-за воздушной тревоги матч пришлось прервать на 67-й минуте. Однако пауза была непродолжительной.
Обе команды старались одержать победу, столь важную для сохранения места в Первой лиге. Однако забить никому не удалось. Хотя на последних секундах мяч в штрафной площадке попал в руку игроку «Ворсклы» и футболисты «Металлиста» требовали назначить пенальти
Теперь в активе «Ворсклы» 28 очков. Это означает, что «Металлург» Запорожье уже не сможет выйти в зону переходных матчей и должен понизиться в классе.
Первая лига. 28-й тур. Полтава. 17 мая
«Ворскла» (Полтава) – «Металлист» (Харьков) – 1:1
Голы: Дмитрук, 45 – Цвиренко, 12
