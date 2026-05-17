Первая лига
Ворскла
17.05.2026 12:00 – FT 1 : 1
Металлист
Украина. Премьер лига
17 мая 2026, 14:19 | Обновлено 17 мая 2026, 14:20
Ворскла и Металлист отправили запорожский Металлург во Вторую лигу

Поединок «Ворскла» – «Металлист» завершился со счетом 1:1

В воскресенье, 17 мая, в Полтаве состоялся матч 28-го тура Первой лиги. «Ворскла» принимала харьковский «Металлист».

Обе команды ведут борьбу за сохранение места в Первой лиге. Очки были нужны и «Ворскле» и «Металлисту».

Счет в матче открыли гости. На 12-й минуте Александр Цвиренко ударом головой замкнул подачу с правого фланга.

«Ворскла» отыгралась в конце первого тайма. На 45-й минуте Тарас Дмитрук принял мяч на линии штрафной и точным ударом сравнял счет.

На 67-й минуте матч пришлось прервать и-за воздушной тревоги. Однако пауза была непродолжительной.

Обе команды старались вырвать победу. Однако забить никому не удалось. Хотя на последних секундах мяч в штрафной площадке попал в руку игроку «Ворсклы» и футболисты «Металлиста» требовали назначить пенальти

Теперь в активе «Ворсклы» 28 очков. Это означает, что «Металлург» Запорожье уже не сможет выйти в зону переходных матчей и должен понизиться в классе.

Первая лига. 28-й тур. Полтава. 17 мая

«Ворскла» (Полтава) – «Металлист» (Харьков) – 1:1

Голы: Дмитрук, 45 – Цвиренко, 12

Видеозапись матча

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Тарас Дмитрук (Ворскла).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Цвиренко (Металлист).
