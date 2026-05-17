Слухи связывают Фаала с Динамо. Почему нет ни малейшего смысла этому верить

В феврале 2025 года в украинской Премьер-лиге появился долговязый, но достаточно техничный форвард Бабукарр Фаал. Его в наш чемпионат за 50 тысяч евро из второлигового хорватского клуба «Ориент 1919» привез «Рух». В стане «желто-черных» Фаал очень быстро адаптировался, начал забивать и показал, что является едва ли не одним из ключевых активов проекта Григория Козловского, в котором долгие годы ставка делалась именно на доморощенных исполнителей.

Сезон-2025/26 Фаал начинал в «Рухе» и к зимней паузе пришел с солидными показателями результативности – 7 забитых мячей и 1 результативная передача в 16 матчах. Этого оказалось более чем достаточно, чтобы уже в феврале гамбиец был продан в «Карпаты», которые, по данным Transfermarkt, заплатили за него 500 тысяч евро, то есть вдесятеро больше, нежели «Рух» потратил на покупку Фаала годом ранее.

Что важно: в «Карпатах» Фаал также освоился очень быстро и начал демонстрировать результативный футбол. По состоянию на текущий момент в активе Бабукарра 10 матчей в УПЛ за «зелено-белых», в которых он отличился 6 результативными действиями (2 гола и 4 ассиста). Причем именно единственный мяч гамбийца позволил «Карпатам» 4 апреля в рамках поединка 22-го тура УПЛ на выезде обыграть «Динамо» (1:0), поставив киевскую команду в крайне затруднительное положение в аспекте борьбы хотя бы за топ-3 в текущем чемпионате.

Поговаривают, что после той игры «Динамо» начало проявлять интерес к Фаалу, а главный тренер киевской команды Игорь Костюк попросил руководство клуба сделать все, чтобы летом гамбиец оказался в стане «бело-синих». Якобы наставник «Динамо» хочет видеть Фаала конкурентом для Матвея Пономаренко за место в стартовом составе, что поможет украинскому форварду не сбавлять оборотов в темпах своего прогресса, а также стремиться держать себя в максимальном игровом тонусе в каждом поединке, не подхватив пресловутой «звездной болезни».

И пускай довольно быстро другие источники сообщили, что Фаал якобы не горит желанием ехать в «Динамо», а сосредоточен на поисках вариантов в Европе – в частности, в Чехии или Италии, где к нему присматриваются «Виктория» и «Удинезе» соответственно, – сам по себе факт появления подобных слухов прямо сейчас выглядит откровенно абсурдным и вряд ли этому стоит доверять.

Начнем с главного – с якобы просьбы Костюка подписать Фаала. Во-первых, президент «Динамо» Игорь Суркис, собственно, и брал главным тренером экс-наставника «динамовской» молодежки во многом потому, что под того не потребуется больших затрат на трансферном рынке. Костюка приглашали, чтобы он подтягивал своих вчерашних подопечных по U-19 в главную команду, давал им возможность прогрессировать и через это помогал киевлянам добиваться успехов, как в турнирном, так и в финансовом плане. Тратить деньги во время полномасштабной фазы российско-украинской войны Суркис не настроен, о чем не так давно публично заявил и в интервью.

Во-вторых, Костюк глобально вряд ли имеет какое-то моральное право что-то требовать или даже убедительно просить у своих руководителей, кроме того, чтобы его оставили на должности еще хотя бы на сезон. Все потому, что у Игоря не удалось переломить неудачный ход вещей для «бело-синих» в текущем сезоне, и в целом команда провалилась в чемпионате, имея шанс несколько «подсластить пилюлю» за счет выигрыша Кубка Украины. Впрочем, это такая себе радость, ведь год назад победа в кубковом турнире вовсе не спасла Марино Пушича от позорного увольнения из «Шахтера».

Если уж Шовковскому в начале текущего сезона после феноменальной и блистательной победы год назад в УПЛ, когда «Динамо» завершило чемпионат без единого поражения, руководство расщедрилось аж на три приобретения за деньги – Бленуце (2 млн евро), Тиаре (1 млн евро) и Огундана (344 тысячи евро), то чего ждать Костюку, который не имеет за плечами еще ни одного значительного достижения с первой командой «Динамо»?..

В-третьих, персона самого Костюка заставляет сомневаться в целесообразности приобретения под этого тренера легионеров, да еще и за немалый прайс. Поговаривают, что на столе у боссов «Карпат» уже есть предложение на 2 миллиона евро плюс бонусы от «Виктории» Пльзень, и продавать форварда в «Динамо» львовяне согласятся только при возможности получить хотя бы 3 миллиона евро, а то и больше. Фактически это столько же, сколько дали Шовковскому на летнюю трансферную кампанию после феерического чемпионства год назад. Но Александр объективно давал понять, что готов работать с легионерами, а вот Игорь подобного не демонстрирует совсем. С его приходом и без того немногочисленные легионеры «бело-синих» (Тиаре, Огундана, Герреро, Бленуце) выходят на поле фактически по праздникам, а сам тренер дал понять, что ему гораздо комфортнее, как и когда-то в молодежной команде, работать с украинскими футболистами, причем преимущественно молодыми – теми, кто понимает его, кто его слышит и слушает и с кем у него точно не возникает языковых проблем. Как в эту концепцию вдруг вписывается Фаал – категорически непонятно…

В конце концов, логика с покупкой Фаала как конкурента для Пономаренко также вызывает лишь удивление и скепсис. Прежде всего, из-за того, что подобного рода кейс в истории «Динамо» совсем недавно уже случался и в принципе нельзя сказать, что он оказался чрезмерно успешным. Панамца Эдуардо Герреро в сентябре 2024 года покупали из «Зари» за 2,5 миллиона евро тоже под конкуренцию с собственным «академиком» Владиславом Ванатом, но легионер, который блистал в стане луганчан, оказался абсолютно не готов отдаваться на полную в футболке киевского гранда. В итоге вместо сильного конкурента для Ваната «Динамо» получило немотивированного футболиста, за которого были заплачены солидные по нынешним меркам в УПЛ деньги и который фактически стал для «бело-синих» кадровым балластом. Помог ли Герреро развитию Ваната и поспособствовал ли он повышению мотивации у Владислава? Крайне сомнительно. Скорее, прогресс украинского форварда, которого впоследствии продали в «Жирону» за 15 миллионов евро, был связан исключительно с его личностными качествами и стремлениями получить новый вызов в карьере – уйти в топ-лигу.

Матвей Пономаренко, как и ранее Владислав Ванат, не вызывает впечатления человека, которому для профессионального развития обязательно нужно покупать конкурента. После ухода Ваната в Испанию Пономаренко не являлся первой опцией по замене нападающего, однако сумел доказать, что намного лучше и Герреро, и Бленуце, которые до перехода в «Динамо» в своих прежних клубах демонстрировали пристойную результативность.

Поэтому потенциальный трансфер Фаала в «Динамо» точно не является для киевского клуба первоочередной опцией для усиления состава и улучшения результатов в следующем сезоне. Куда больше проблем у «бело-синих» в центре обороны, да и на правом фланге – тоже. Не исключено, что имя «Динамо» просто используется агентами Фаала, остальные клиенты которых играют на очень скромном уровне, чтобы выбить лучшие условия в переговорах с другими клубами – той же чешской «Викторией», например.

Но в целом логика подсказывает, что Игорь Суркис вряд ли пойдет на покупку Фаала, тем более за 2-3 миллиона евро. А устроить обмен футболистами с «Карпатами», чтобы заполучить гамбийца де-факто бесплатно, вряд ли будет интересно уже самим «зелено-белым». Вот и получается, что эта шумиха в СМИ точно не является следствием какой-то потенциальной выгоды, которую могут получить для себя «Карпаты» или «Динамо». А если так, то выгодоприобретателя следует искать в другом месте, откуда и торчат «уши» подобных слухов…