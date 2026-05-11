Игорь Суркис сообщил, когда Динамо совершит громкие трансферы
Это произойдет после войны
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис сообщил, что готов покупать очень качественных футболистов, но после окончания войны.
«Динамо» Киев делает ставку на своих воспитанников. Когда закончится война, если понадобится усиливаться, мы будем покупать очень качественных футболистов, чтобы они были сильнее наших», – сказал Суркис.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Динамо» Игорь Костюк продолжит работу в киевском клубе после завершения сезона. Президент «Динамо» Игорь Суркис не планирует менять тренера.
він це розповідає останніх років з 20-він знищив динамо
После дождика в четверг
