Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк продолжит работу в киевском клубе после завершения сезона.

Как отметил журналист Игорь Цыганык, президент «Динамо» Игорь Суркис не планирует менять тренера.

«Насколько я понимаю, сейчас вообще не рассматривается какой-либо вариант на следующий сезон, кроме Костюка. Особенно если команда сможет пробиться в еврокубки и покажет хороший результат в конце сезона. Есть ли причины снимать Костюка с поста главного тренера? Я считаю, что на сегодняшний день их нет», – сказал журналист.

«Динамо» заняло четвертьфинал УПЛ, а также пробилось в финал Кубка Украины, где победил «Чергинова».